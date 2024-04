Blue & Green Conference: imprese in transizione tra sostenibilità e innovazione

Blue & Green Conference 2024, in programma il 15 maggio a Milano: focus su imprese in transizione, tra sostenibilità digitale e digitalizzazione sostenibile.

Per le imprese impegnate a fronteggiare le complesse sfide della transizione verso la sostenibilità e l’innovazione digitale, il 15 maggio 2024 è in programma a Milano un evento in grado di gettare luce sui tanti interrogativi e le dinamiche in atto, tra direttive di legge e orientamenti di mercato: la Blue & Green Conference.

Vediamo perché e come partecipare.

Transizione digitale e green: le prossime sfide in azienda

La strategia da adottare per le imprese impegnate ad innovare e innovarsi in modo sostenibile è ben nota: adottare specifiche soluzioni per la transizione digitale che si basino al contempo su criteri di sostenibilità, ambientale e sociale.

Facile a dirsi, molto meno a realizzarsi. Non soltanto per la complessità insita in numerose soluzioni ma anche e soprattutto per le implicazioni nascoste o comunque meno prevedibili.

Prendiamo ad esempio quelle legate all’adozioni di strumenti di Intelligenza Artificiale, una tecnologia dalle immense potenzialità che va però saputa integrare, non solo per le ripercussioni in ambito privacy ma anche per limitarne l’impatto ambientale, un effetto collaterale meno noto rispetto ad altri più lungamente discussi.

Da qui, la necessità di una visione strategica che consideri le opportunità economiche offerte dal PNRR ma anche il quadro normativo sempre più stringente.

Da non trascurare poi i macro-trend economici, influenzati dalle dinamiche inflattive da un lato e da quelle del mercato energetico dall’altro: due fattori capaci di modificare lo scenario operativo in cui le aziende si trovano ad attuare le proprie strategie di transizione verso il digitale e lo sviluppo sostenibile.

Blue & Green Conference: perchè non mancare

Ecco perchè la Blue & Green Conference diventa l’occasione da non perdere per i decisori aziendali impegnati in questo arduo processo: Responsabili della Sostenibilità, CIO, Innovation Manager, CSR Manager, CTO, CEO ma anche imprenditori chiamati in prima persona a definire la rotta degli investimenti per centrare gli obiettivi digital e green che le sfide internazionali in atto rendono imprescindibili da qualunque progetto di business o piano industriale.

Nel corso dell’evento saranno analizzate tutte le principali sfide e le opportunità legate alla transizione Blue & Green, ossia quel percorso virtuoso che mira a portare le aziende verso la sostenibilità ambientale oltre che verso una matura digitalizzazione. In programma ci sono approfondimenti sui seguenti temi:

Le tecnologie clima-positive

Le soluzioni digitali sostenibili

Gli aspetti normativi della sostenibilità digitale

Il paradigma della doppia materialità

Ai primi 50 partecipanti all’evento verrà consegnata una copia di “Sustainable IT Playbook For Technology Leadears”, di Niklas Sundberg, con le metodologie per acquisire le competenze necessarie a sviluppare pratiche IT sostenibili e imporsi come leader innovativi.

