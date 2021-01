Imprese 4.0: orientamento e assistenza specialistica

Progetto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sostenere le MPMI che desiderano sviluppare il proprio business in ambito digitale.

Ripartono le iniziative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sostenere le imprese che vogliono sviluppare il proprio business in ambito digitale. In collaborazione con Formaper e Promos Italia Scrl, l’ente camerale organizza incontri sui temi dell’innovazione nell’ambito delle attività del PID – Punto Impresa Digitale, fornendo servizi di orientamento e assistenza specialistica attraverso la partecipazione a incontri singoli o di gruppo, anche richiedendo un’assistenza personalizzata con professionisti esperti su argomenti digitali d’interesse.

Per le imprese è possibile verificare il proprio livello di maturità digitale attraverso un test di autovalutazione Selfi4.0, ma anche richiedere un colloquio personalizzato con un Digital Promoter per approfondire il proprio livello di digitalizzazione. Il progetto gratuito si rivolge alle imprese iscritte al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi o sede operativa iscritta al REA della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’assistenza personalizzata è prevista per MPMI che intendono rivolgersi a un professionista esperto ponendo quesiti sulle seguenti tematiche:

Orientamento sui social media per MPMI: Strategie per approcciare i social media; Come comunicare con i social media: Facebook, Instagram e Youtube; Linkedin per PMI;

Ecommerce per MPMI: Pianificare l'e-commerce; Migliorare l'utilizzo di un e-commerce già attivo;

Presenza online: La SEO per l'ottimizzazione dei motori di ricerca; Strategie per la comunicazione aziendale su mobile; Come interpretare i dati sul sito internet, social e campagne pubblicitarie;

Impresa 4.0;

Trasformazione digitale dell'impresa: orientamento sulle azioni da attivare: Sistemi gestionali di fabbrica e interconnessione dei processi produttivi (analisi dell'esistente e interventi migliorativi).

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare un incontro attraverso il portale della Camera di Commercio.