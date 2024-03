Taxi a Milano: licenze scontate ai disabili

Pubblicato a Milano il bando per nuove licenze taxi, di cui una quota con lo sconto sulla licenza per 50 veicoli adibiti al trasporto di disabili.

Pubblicato il bando del Comune di Milano per il rilascio di 450 licenze taxi a pagamento. La domanda può essere presentata online, con scadenza 30 aprile 2024.

Per 350 licenze il costo previsto il contributo di attivazione richiesto è di 96.500 euro, mentre le altre 150 è previsto un contributo agevolato (scontato). Nello specifico:

50 licenze sono destinate a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità (contributo di 77.200 euro),

(contributo di 77.200 euro), 50 licenze sono vincolate allo svolgimento, per 5 anni, del servizio nei serali, notturni e fine settimana (contributo di 67.550)

50 licenze sono riservate a chi rispetta entrambi i criteri (contributo di 57.900 euro).

Il bando prevede quindi specifiche riduzioni per i servizi di trasporto di disabili e per 50 licenze è previsto il versamento di un contributo ridotto rispetto ai 96.500 euro previsti dalla normativa.

La scelta di utilizzare un veicolo allestito per il trasporto di persone con disabilità vincola permanentemente l’intestatario della licenza, anche in caso di sostituzione del veicolo o di cessione della stessa. Il mancato rispetto dei vincoli assunti comporterà la revoca dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione.

Nella domanda è necessario indicare per quale tipologia di licenza si intende concorrere, ma è prevista la possibilità di indicarne un’altra, in subordine, per coprire eventualmente i posti disponibili.

Per tutti i dettagli, si consulti il bando del Comune.