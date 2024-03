Bonus assistenti familiari: bando aperto in Lombardia

La Regione Lombardia concede un contributo a fondo perduto per coprire i costi relativi all’assunzione regolare di un assistente familiare.

Dalla Regione Lombardia arriva un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle persone che hanno sottoscritto un contratto regolare con un assistente familiare, agevolazione mirata a sostenere le spese relative alla retribuzione.

Assegno di cura per disabilità: nuovi contributi 2024 ai caregiver 12 Febbraio 2024

Il bando della Regione si propone di coprire i costi relativi all’assunzione regolare di un assistente familiare. I beneficiari possono essere sia la persona assistita sia un familiare anche non convivente o un amministratore di sostengo o tutore, che compaiano come intestatari del contratto.

Per accedere al beneficio è necessario possedere specifici requisiti di accesso:

ISEE uguale o inferiore a 35mila euro;

aver sottoscritto un contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, con un assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015.

Il contributo viene concesso in base al valore dell’ISEE e al tetto massimo previsto. Per ISEE fino a 25mila euro il contributo non supera il 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare pari a 2400 euro, mentre per ISEE compreso tra 25mila e 35mila euro l’aiuto non supera il 60% delle spese ed è pari a 2mila euro.

Le domande di accesso al contributo della Regione Lombardia devono essere presentate in forma telematica attraverso la sezione “bandi online” del portale ufficiale.