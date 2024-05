Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa: la guida 2024

Guida sulla garanzia Consap mutuo prima casa dal 50% o all'80% per le categoria prioritarie nel 2024: focus a cura dell'ABI.

Online la guida aggiornata sulle agevolazioni offerte dal Fondo di garanzia per acquisto prima casa. Redatta dall’ABI (Associazione bancaria italiana), chiarisce a quali mutui si applicano e per quali beneficiari, spiegando come si presenta la domanda.

Si seguito una panoramica delle regole per l’accesso alla garanzia pubblica sul mutuo per l’acquisto della prima casa.

Fondo mutuo prima casa: come si applica la garanzia Consap

Bonus prima casa: proroga parziale nel 2024 19 Aprile 2024 Il Fondo di garanzia favorisce l’accesso ai mutui per l’acquisto della prima casa. La garanzia spetta per l’acquisto dell’immobile, eventualmente accompagnato da una riqualificazione energetica. Sono sempre esclusi quelli di lusso, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La garanzia al 50% della quota capitale su mutui ipotecari erogati per un importo non superiore a 250mila euro, nel nel 2024 può arrivare all’80% in presenza di un ISEE fino a 40mila euro per determinate tipologie di acquirenti: giovani con meno di 36 anni, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, inquilini di alloggi IACP, famiglie numerose.

Ecco le categorie di acquirenti che hanno priorità nella lavorazione delle domande:

giovani coppie (compresi i conviventi more uxorio da almeno due anni), di cui almeno uno under 36;

nuclei monogenitoriali con figli minori;

giovani under 36;

inquilini di alloggi IACP.

Garanzia fino all’80% nel 2024

Fino al 31 dicembre 2024 le sopra citate categorie di mutuatari con priorità nell’accesso, se hanno un ISEE fino a 40mila euro e chiedono un mutuo superiore all’80% del costo dell’immobile, possono chiedere la garanzia fino all’80%. Garanzia più ampia, sempre limitatamente al 2024 e con mutuo superiore all’80%, anche per famiglie numerose con le seguenti caratteristiche:

tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40mila euro annui: garanzia all’80%;

quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45mila euro annui: percentuale massima di copertura fino all’85%;

cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50mila euro annui: garanzia fino al 90%.

Infine, per i giovani under 36 e ISEE fino a 40mila euro c’è l’esenzione dall’imposta sostitutiva.

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta direttamente alla banca che eroga il mutuo prima casa, presentando l’apposito modulo Consap. Uno specifico modulo è dedicato ai nuclei familiari numerosi.

Sarà poi l’istituto di credito a gestire la pratica con il gestore del Fondo garanzia prima casa. La banca deve essere fra quelle convenzionate.