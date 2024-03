Bonus Tecnologia per DSA e disabilità: contributi in Lombardia

Bonus Psicologico, domande dal 18 marzo 2024: istruzioni INPS anche per le prossime annualità, calendario domande e requisiti per il contributo.

Assistenza ai bambini disabili: agevolazioni Legge 104 per minori e loro familiari

Guida alla Legge 104 per i bambini: agevolazioni per minori con handicap e i loro genitori, come ottenerne il riconoscimento e le ultime novità.