Rinnovo CCNL Funzioni Centrali PA: il testo del contratto Statali e tutti gli aumenti di stipendio, buoni pasto in smart working, permessi e progressioni.

Firmato in via definitiva il rinnovo del contratto per circa 195mila dipendenti statali delle Funzioni Centrali della PA, ossia che lavorano presso ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI, ecc.): siglato da ARAN e CISL, non è stato invece firmato dalla CGIL e dalla UIL.

Il nuovo CCNL per il Comparto Funzioni Centrali della PA 2022/2024 introduce aumenti di stipendio, nuovi benefit e diverse innovazioni ordinamentali, promuovendo anche nuove forme di flessibilità (age management) e benefit (buoni pasto in smart working).

Vediamo in dettaglio le novità di maggiore rilievo.

Rinnovo CCNL Funzioni Centrali PA

Stipendio Statali: arretrati in busta paga da febbraio 21 Gennaio 2025 Dopo la firma presso l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e l’approvazione della Corte dei Conti, il nuovo Contratto delle Funzioni Centrali introduce miglioramenti salariali, nuovi strumenti per il lavoro flessibile e una maggiore attenzione al benessere lavorativo, posizionandosi come un passo avanti nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.

La durata del contratto fissata per il triennio 2022-2024, con effetti economici e giuridici validi fino al 31 dicembre 2024. Le modifiche diventano operative a partire dal giorno successivo alla stipula e il rinnovo del contratto è automatico salvo disdetta. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla firma del successivo accordo, garantendo continuità normativa per i lavoratori del comparto.

Nonostante la firma da parte di Fp-Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, che rappresentano il 54,6% dei lavoratori, alcune sigle sindacali, tra cui Cgil, Uil e Usb, non hanno aderito all’accordo.

Dopo l’intesa preliminare dello scorso novembre e l’accordo definitivo odierno per il rinnovo 2022-2024, si passa adesso alle trattative per il triennio 2025/2027, per cui è previsto un aumento medio di 158 euro.

Aumenti salariali: incrementi tabellari e arretrati

Il CCNL prevede un aumento retributivo medio di 165 euro al mese per tredici mensilità, corrispondente a un aumento del 6% circa dello stipendio base. Questo adeguamento si traduce in circa mille euro di arretrati per i dipendenti, calcolati fino a dicembre 2024. Gli incrementi tabellari variano dai 193 euro al mese dei professionisti ai 121 euro degli operatori, passando per i 155 euro per i funzionari e i 127 euro degli assistenti.

Gli incrementi retributivi tabellari del rinnovo del CCNL per il Comparto Funzioni Centrali della Pubblica Amministrazione per il periodo 2022-2024 sono stati suddivisi in fasce e categorie, con decorrenza specifica per anno.

2022 : incremento in forma di anticipazione come da art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, già erogato ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

: incremento in forma di anticipazione come da art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021. 2023 : importi mensili lordi per tredici mensilità, aumentati come anticipazione , in linea con l’articolo 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

: importi mensili lordi per tredici mensilità, aumentati come , in linea con l’articolo 1, comma 609 della legge n. 234/2021. 2024: stipendi tabellari ulteriormente incrementati e importi mensili lordi per tredici mensilità rideterminati nella tabella 1 allegata al testo del contratto; importi annui lordi degli stipendi tabellari rideterminati secondo la tabella 2, con variazioni per enti come ENAC e AGID, elencate rispettivamente nelle tabelle 3 e 4​.

Gli aumenti salariali saranno visibili in busta paga tra febbraio e marzo 2025. Parte dell’incremento, comunque, è stato già anticipato dalla super-indennità di vacanza contrattuale erogata a fine 2023.

Chi è invece andato in pensione nel 2024, avendo percepito l’acconto a dicembre, andrà a debito.

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Gli anni 2022 e 2023 non generano arretrati poiché sostituiti dalla vacanza contrattuale. Dal 2024, invece, spettano i seguenti aumenti medi, con relativi arretrati accreditati a partire da febbraio 2025.

Area Dal 1.1.2024 (€) ELEVATE PROFESSIONALITA’ 193,90 FUNZIONARI 155,10 ASSISTENTI 127,70 OPERATORI 121,40

Nuova retribuzione tabellare annua

Area Dal 1.1.2024 (€) ELEVATE PROFESSIONALITA’ 34.634,49 FUNZIONARI 25.363,13 ASSISTENTI 20.884,37 OPERATORI 19.847,64

Incrementi tabellari mensili per ENAC, ANSFISA, ANSV

Posizione Economica Dal 1.1.2024 (€) PII 4 super 221,88 PII 4 206,79 PII 3 184,23 PII 2 161,79 PII 1 141,76 C5 191,80 C4 177,51 C3 164,12 C2 150,08 C1 136,00 B4 142,82 B3 134,52 B2 126,73 B1 118,75 A4 122,45 A3 116,95 A2 111,28 A1 104,33

Incrementi tabellari mensili per AGID

Categoria Profilo Posizione Economica Dal 1.1.2024 (€) PRIMA Operatori F9 – F6 193,90 TERZA Professional F7 – F1 155,10 Funzionari F6 – F3 127,70 SECONDA Collaboratori F2 – F1 121,40

Retribuzione tabellare annua* ENAC, ANSFISA, ANSV Posizione Economica Valore Annuo (€) PII 4 super 43.120,20 PII 4 40.187,81 PII 3 35.803,60 PII 2 31.442,69 PII 1 27.550,20 C5 37.273,91 C4 34.497,04 C3 31.895,84 C2 29.167,01 C1 26.430,75 B4 27.755,56 B3 26.142,22 B2 24.629,27 B1 23.078,40 A4 23.797,87 A3 22.729,22 A2 21.627,21 A1 20.275,35 * per 12 mensilità (aggiungere la 13^ mensilità) Retribuzione tabellare annua AGID

Per quanto riguarda la gestione del futuro, la Legge di Bilancio ha stanziato risorse per le prossime due tornate contrattuali, fino al 2030, per assicurare stabilità economica al comparto pubblico e agevolare le tempistiche dei prossimi negoziati.

Smart working e buoni pasto

Un altra novità importante per i dipendenti pubblici impiegati presso organi con funzioni centrali riguarda il lavoro a distanza: l’accordo 2022-2024 introduce nel CCNL un possibile ampliamento delle giornate di smart working per i lavoratori con esigenze di salute particolari o che devono assistere familiari con disabilità.

Tra le altre innovazioni c’è poi il riconoscimento dei buoni pasto anche per i giorni di lavoro agile, ancorandoli a un orario convenzionale. Adesso, invece, il riconoscimento del benefit nei giorni di lavoro in remoto è lasciato alla discrezionalità delle singole amministrazioni.

Il nuovo contratto nazionale degli Statali stabilisce infine che la contrattazione integrativa sul lavoro a distanza debba avviarsi entro il mese di aprile di ogni anno. In tale sede, sarà possibile definire le priorità di assegnazione dello smart working, dando precedenza ai dipendenti con esigenze di salute o familiari.

Personale: classificazione, indennità e progressioni



Uno dei punti cardine del rinnovo del CCNL dei dipendenti pubblici presso la PA centrale è la revisione del sistema di classificazione del personale, con un rafforzamento di alcuni specifici incarichi.

Riforma posizioni organizzative

L’accordo premia in particolare le posizioni organizzative, innalzando fino a 3.500 euro annui l’indennità per gli incarichi di maggiore responsabilità (rispetto ai 2.600 euro previsti dal precedente contratto).

Viene introdotto il diritto all’incarico per i funzionari con più di 8 anni di servizio, con l’obiettivo di incentivare la progressione di carriera e migliorare l’organizzazione interna delle amministrazioni.

Viene inoltre prorogata fino a giugno 2026 la deroga sui requisiti formativi per accedere a ruoli gerarchici superiori: ciò consente ai dipendenti privi di laurea o con anni di esperienza limitati di partecipare a selezioni interne per posizioni di assistenti e funzionari.

Questo intervento mira a dare riconoscimento stabile a chi, per almeno otto anni, ha ricoperto un ruolo organizzativo, valorizzando in questo modo le competenze acquisite e le responsabilità assunte. L’obiettivo è di migliorare il percorso professionale dei dipendenti, premiando l’esperienza e la professionalità.

Settimana lavorativa di 4 giorni

Tra le principali novità spicca l’introduzione della settimana lavorativa corta, sperimentale per le amministrazioni e volontaria per i dipendenti. La misura consente di concentrare le 36 ore settimanali su quattro giorni, con turni di 9 ore più pausa.

Questa flessibilità è stata progettata per le amministrazioni con dimensioni limitate e senza un contatto diretto con il pubblico, in modo da non influenzare l’erogazione dei servizi.

Nuove politiche di age management

In linea con le normative europee, il rinnovo del Contratto Funzioni Centrali PA introduce una clausola di age management per sostenere la forza lavoro in fase di invecchiamento. Questo nuovo strumento mira a promuovere pari opportunità tra lavoratori di età differenti e a valorizzare le competenze delle varie generazioni presenti nelle amministrazioni, contribuendo così alla sostenibilità del prolungamento della vita lavorativa.

Più permessi per i lavoratori over 60

Tra le novità di carattere normo-economico, il contratto prevede un incremento delle ore di permesso per visite mediche, terapie e prestazioni diagnostiche destinate ai dipendenti con più di 60 anni. Questa modifica mira a rispondere in modo efficace alle esigenze di salute dei lavoratori senior, facilitando l’accesso ai servizi sanitari.

Nuova gestione dei fondi pubblici

L’accordo si basa anche su una pianificazione pluriennale delle risorse finanziarie, con fondi già stanziati nella Legge di Bilancio 2023 per i trienni 2025/27 e 2028/30. Questo nuovo approccio anticipa la disponibilità economica per le future trattative, riducendo i ritardi nei rinnovi contrattuali e migliorando la tempestività degli adeguamenti retributivi.

Più partecipazione sindacale

L’ipotesi di contratto siglata mette in risalto anche l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo tra Amministrazioni e Organizzazioni sindacali. Si mira a rafforzare le forme di partecipazione sindacale, consolidando il rapporto di collaborazione per rispondere alle esigenze dei lavoratori e migliorare i processi organizzativi interni.