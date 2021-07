Concorsi pubblici solo con Green Pass dal 6 agosto

Dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire il Green Pass per partecipare ai concorsi pubblici: come fare e quali sono i bandi in scadenza.

A partire dal 6 agosto l’accesso ai concorsi pubblici sarà vincolato al possesso della certificazione verde Covid, ossia il cosiddetto Green Pass che a partire da tale data rappresenterà un vero e proprio lasciapassare in numerosi ambiti. Come stabilito dal DL del 23 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano dunque in vigore nuove regole e limiti volti a contenere i contagi da Covid-19, incentivando il ricorso alle vaccinazioni per scongiurare un ulteriore aggravarsi della pandemia in corso.

Concorsi pubblici: si partecipa con Green Pass

Il testo del decreto-legge stabilisce che il Green Pass sia utilizzato in molteplici nuovi contesti, compreso quello dei concorsi pubblici. A tal proposito, sarà possibile partecipare alle selezioni solo se in possesso di una certificazione che comprovi l’inoculamento di almeno una prima dose vaccinale o la guarigione dall’infezione. In alternativa è possibile effettuare un tampone (test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo), con validità 48 ore.

Bandi aperti e nuove regole di accesso

Sono numerosi i bandi di concorso tuttora aperti, in fase di svolgimento o prossimi alla scadenza. Ecco gli avvisi ministeriali che scadranno a breve o sono in procinto di essere attivati:

selezione indetta dal Ministero della Giustizia, volta a reclutare personale da inserire presso gli uffici amministrativi , con scadenza il 5 agosto 2021;

, con scadenza il 5 agosto 2021; il Ministero dell’Interno conta di fornire una risposta concreta alle esigenze funzionali dei Comuni avviando il corso-concorso per assumere 174 segretari comunali ;

; il Ministro della Salute ha indetto un concorso per reclutare tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inserire presso le amministrazioni regionali: il termine per l’invio delle domande è il 19 agosto.