Scaricare il Green Pass Covid: tutti i modi per ottenerlo subito

Come scaricare il green pass: procedura via web, servizio online su Fascicolo Sanitario Elettronico, App IO e Immuni, richiesta al medico o farmacista.

Decreto Covid: obblighi Green Pass dal 6 agosto 22 Luglio 2021 In vista dei nuovi obblighi dal 6 agosto che richiedono di avere sempre con sé il green pass Covid, la cosa più semplice è scaricarlo in formato elettronico sullo smartphone salvando il QR Code (che basta esibire nel momento in cui viene richiesto, chi non possiede il telefonino può ottenere il documento in forma cartacea, chi preferisce la versione digitale può utilizzare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) regionale o la piattaforma web messa a punto dal Governo (che consentono di salvare il documento con il QR Code e di stamparlo per portarlo dietro), chi infine non ha accesso a strumenti digitali può rivolgersi al medico o al farmacista fornendo codice fiscale e tessera sanitaria per ottenere la stampa della Certificazione Verde.

Certificazione Verde, guida alla procedura 21 Giugno 2021 Vediamo in dettaglio tutti i modi per ottenere la certificazione già dopo la prima dose (o per guarigione avvenuta o ancora per tampone negativo) che, dopo con l’ultimo Decreto Legge sarà necessario dal 6 agosto 2021 per accedere a feste o eventi, entrare in piscina o in palestra, andare al ristorante sedendosi a un tavolo al chiuso (con esenzione per i bambini fino a 12 anni, per i quali non è prevista ancora una specifica campagna vaccinale). Da settembre, con ogni probabilità si utilizzerà per ulteriori contesti, con regole da definirsi in questi giorni, a partire dai trasporti.

Green pass via web

Green pass con e senza codice AUTHCODE 8 Luglio 2021 La piattaforma del Governo, raggiungibile all’indirizzo www.dgc.gov.it, consente di scaricare il green pass utilizzando le credenziali SPID oppure la Tessera Sanitaria. Sul portale ci sono tutte le indicazioni: basta inserire le proprie credenziali e il codice ricevuto in occasione del test oppure con il certificato di guarigione da Coronavirus, o ancora il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

E’ possibile riceverlo per conto di un familiare (ad esempio un genitore anziano oppure un figlio). In questo caso, vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell’intestatario della Certificazione, intervallate da un asterisco. Attenzione: chi non ha il codice AUTHCODE oppure lo ha smarrito può chiamare il numero verde 1500 per ottenerlo o recuperarlo. Precisazione importante: il codice è abbinato a una tessera sanitaria. Bisogna fare attenzione a usarlo per la persona a cui si riferisce, perché se si abbina a un altro numero di tessera sanitaria (per esempio il proprio) il codice non funziona.

Green pass su FSE

Come scaricare il Green Pass su FSE 16 Luglio 2021 Un altro modo per ottenere il green pass via web è utilizzare con le credenziali SPID il portale regionale del Fascicolo Sanitario Elettronico. In realtà questo servizio (FSE o altri acronimi sinonimi a seconda del territorio) non è ancora pienamente disponibile per tutte le Regioni, né si può ottenere in questo modo la Certificazione Verde temporanea dopo la prima dose, che invece viene rilasciata su piattaforma DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed acquisisce validità dopo 14 giorni dall’inoculazione, per essere esibita fino al giorno del richiamo, quando poi viene generato il Green Pass definitivo con validità di 9 mesi.

Green pass via App

Come scaricare il Green Pass su App IO 5 Luglio 2021 E’ possibile scaricare il Covid green pass utilizzando le App IO senza neanche fare la richiesta: è la app che invia un messaggio sulla disponibilità del green pass, cliccando sulla cui notifica si aprono il QR Code e i dati del certificato. E’ possibile salvarli nella memoria locale dello smartphone, così da poterli esibire anche offline e senza dover aprire la app. Si può salvare anche la sola immagine nella gallery del telefonino, perchè tutte le informazioni necessarie sono contenute lì.

N.B: E’ anche vero che nei ristoranti o al cinema e in palestra, più verosimilmente sarà richiesto di esibire la certificazione con i dati per esteso, non essendoci ancora indicazioni specifiche per un utilizzo da parte delle attività produttive della procedura di rilevamento riservata oggi ai validatori ufficiali (che inquadrano in QR code e ne verificano la validità tramite apposita strumentazione). Per non rischiare, meglio portare con se, anche in via digitale, il documento vero e proprio.

Scaricare il Green Pass su Immuni 2 Luglio 2021 Chi invece utilizza Immuni, deve inserire i dati richiesti nella sezione EU digital COVID Certificate, dalla schermata iniziale. Anche in questo caso, i dati sono sostanzialmente quelli previsti per la procedura web: generalità e codice ricevuto con il tampone, con il certificato di guarigione oppure AUTHCODE.

Green pass cartaceo

Green Pass in farmacia e dal medico 8 Luglio 2021 Chi non ha accesso a Internet oppure non ha uno smartphone, può rivolgersi al proprio medico della ASL oppure al pediatra di libera scelta, che accedono con le proprie credenziali al sistema Tessera Sanitaria e possono ottenere il certificato in forma cartacea per i propri pazienti. Analogo servizio anche in farmacia, mostrando semplicemente la tessera sanitaria e fornendo il codice fiscale. Quest’ultima modalità sembra particolarmente adatta a coloro che non hanno a disposizione mezzi digitali e si trovano magari in vacanza, e di conseguenza non possono agevolmente andare dal proprio medico. Sottolineiamo che sia i medici sia i farmacisti, oltre al certificato in forma cartacea, possono comunque rilasciare anche quello digitale.

Numeri di assistenza

Il numero verde 1500 può essere utilizzato per ricevere o recuperare il codice AUTHCODE che consente poi di effettuare la procedura per avere il green pass. Il numero è attivo dal 12 luglio e funziona tutti i giorni 24 ore su 24. Ci sono anche riferimenti per chi ha bisogno di assistenza tecnica, sia per utilizzare il sito sia per le app: call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure l’indirizzo mail cittadini@dgc.gov.it.