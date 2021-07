Concorso Ministero Giustizia: bando e scadenza, come prepararsi

Pubblicato in GU il bando di concorso per funzionari ministeriali: come partecipare e prepararsi al meglio con il manuale ad hoc.

In attesa del nuovo Portale di Reclutamento voluto dal Ministro Renato Brunetta per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nella PA (come previsto dal PNRR), prosegue la stagione dei concorsi pubblici dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. L’ultimo è quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 2021, ossia il bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia, volto a selezionare e reclutare personale da inserire presso gli uffici amministrativi, e non solo, a partire da gennaio 2022. Il bando del Ministero della Giustizia annuncia la ricerca complessiva di 130 funzionari e 38 assistenti informatici. La selezione si basa sui titoli e sul superamento di una prova scritta, valida per il reclutamento a tempo pieno e determinato. Precisamente, le selezioni riguarderanno l’assunzione di:

120 funzionari amministrativi , Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»), che prenderanno servizio presso il Consiglio di Stato e i TAR del Lazio, Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia;

, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»), che prenderanno servizio presso il Consiglio di Stato e i TAR del Lazio, Lombardia, Veneto, Campania e Sicilia; 7 funzionari informatici , Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA200»);

, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA200»); 3 funzionari statistici , Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA300»);

, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA300»); 38 assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»).

L’inserimento avverrà con contratto di 30 mesi, non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti necessari per accedere al concorso, è indispensabile essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Requisiti per funzionari amministrativi

La maggioranza dei posti disponibili riguarda il ruolo di funzionario amministrativo. Per candidarsi e partecipare alle prove, è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

laurea di 1° livello in scienze dei servizi giuridici, scienze politiche, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell’amministrazione;

laurea magistrale in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, scienze delle pubbliche amministrazioni, relazioni internazionali, scienze della politica;

diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009.

Come prepararsi alla prova scritta

Per prepararsi in modo ottimale alla prova scritta del concorso per funzionari amministrativi è possibile fare riferimento a un manuale ad hoc, volume che permette di approfondire gli argomenti che saranno oggetto dell’esame.

Come inviare le candidature

Le candidature devono essere inviate entro il 5 agosto 2021, esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito istituzionale Giustizia Amministrativa, previa registrazione con SPID. Le prove scritte, invece, si terranno a partire da lunedì 11 ottobre 2021.