Concorsi pubblici: tutte le prossime date in calendario

Selezioni pubbliche in scadenza a settembre 2024: ecco i bandi ancora aperti promossi da Ministeri, Enti e Istituzioni accessibili sul portale InPA.

Se è vero che il Ministero della Funzione Pubblica spinge per inserire in Legge di Bilancio la possibilità di trattenere in servizio fino a 70 anni i dipendenti della PA su base volontaria, è anche vero che si programmano anche 350mila nuove assunzioni entro il 2025, attraverso procedure selettive, progressioni e nuovi concorsi.

Assunzioni e concorsi PA nel 2025

In attesa di scoprire quali novità saranno inserite nella prossima Manovra in tema di turnover e assunzioni pubbliche, è possibile fare riferimento alle selezioni pubbliche in scadenza promosse da diversi Ministeri, Enti locali e pubbliche Istituzioni.

Se da un lato sono scaduti di recente il bando di concorso promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per reclutare 470 addetti alla riscossione e il bando del Ministero della Difesa per il reclutamento di 1000 assistenti tecnici, dall’altro sono ancora aperte diverse procedure concorsuali.

Concorsi pubblici: i bandi 2024 in scadenza

Ecco le selezioni alle quali è ancora possibile partecipare attraverso la piattaforma InPA:

concorso ARPAL Puglia per 50 posti rivolto a tecnici informatici, tecnici statistici e operatori del mercato del lavoro con scadenza il 19 settembre 2024;

per 50 posti rivolto a tecnici informatici, tecnici statistici e operatori del mercato del lavoro con scadenza il 19 settembre 2024; concorso Ministero della Difesa per assumere 15 marescialli nell’esercito con specializzazione sanità, 23 nella Marina Militare e 26 nell’Aeronautica Militare (sempre in ambito sanità), con scadenza prevista per il 20 settembre;

per assumere 15 marescialli nell’esercito con specializzazione sanità, 23 nella Marina Militare e 26 nell’Aeronautica Militare (sempre in ambito sanità), con scadenza prevista per il 20 settembre; concorso Città Metropolitana di Torino per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale laureato e diplomato, con scadenza il 23 settembre 2024;

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale laureato e diplomato, con scadenza il 23 settembre 2024; concorso Ministero della Giustizia per assumere 1000 autisti a tempo indeterminato con scadenza il 25 settembre.