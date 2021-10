HP DesignJet serie T600 per lo Smart Work dei professionisti della progettazione

Gestire la stampa di grande formato anche da remoto è un’esigenza fondamentale per i professionisti AEC: la risposta completa è nella suite HP DesignJet serie T600.

Essere produttivi ovunque, non solo tra le mura dell’ufficio, è un’esigenza prioritaria in molti ambiti professionali. Anche nei settori dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia il lavoro da remoto coinvolge un numero sempre più ampio di professionisti, tanto che questa esperienza legata inizialmente all’emergenza sanitaria sta diventando progressivamente la nuova normalità. Lo Smart Working, tuttavia, comporta non poche criticità da affrontare soprattutto in ambito IT. Oggi l’obiettivo principale dei responsabili IT, infatti, è consentire ai professionisti AEC (acronimo di Architecture, Engineering, Construction) di lavorare in qualsiasi luogo contando sulla disponibilità di risorse informatiche sempre efficienti e sicure, garantendo la massima protezione dai rischi.

L’importanza della collaborazione

Il campo dell’edilizia richiede un confronto continuo tra progettisti, membri del team, clienti e altre figure coinvolte nella realizzazione di un progetto. Per ottimizzare le performance e mantenere elevati i livelli di produttività, infatti, è indispensabile incentivare e facilitare la collaborazione, rendendola continuativa ed efficace.

Oggi i tecnici informatici incaricati di supportare il lavoro da remoto hanno il compito di favorire un’organizzazione collaborativa, consentendo ai professionisti di accedere alle tecnologie aziendali tramite risorse ad hoc, orientate alla cooperazione e al lavoro di squadra. Solo per fare alcuni esempi, tra le nuove tecnologie che hanno agevolato la collaborazione compaiono il Cloud Computing, il File Sharing, gli strumenti di visualizzazione come il CAD e più in generale l’integrazione con i moderni sistemi di Building Information Management (BIM), che consentono a tutte le parti coinvolte in un progetto di lavorare su modelli dal vivo.

Tecnologie per il settore AEC

Nel settore AEC, comunicazione e condivisione rappresentano due pilastri per superare la frammentazione che caratterizza questo comparto: un progetto di costruzione, ad esempio, chiama a raccolta team di specialisti eterogenei con esperienze e competenze differenti, uno scenario che può dare vita a incomprensioni e far perdere di vista le scadenze.

Una delle tecnologie chiave per i professionisti dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia, inoltre, è quella alla base della stampa di grande formato che consente di visionare in modalità cartacea disegni di progetti anche complessi. Un requisito indispensabile, per questo tipo di stampanti utilizzate in ambito edilizio, è l’integrazione con i moderni flussi di lavoro BIM, alla base della digital transformation del settore e in grado di offrire immagini ad altissima risoluzione che riducono il rischio di errori.

Soluzioni HP per la stampa di grande formato anche da remoto

HP ha creato una suite di stampanti di grande formato per rispondere a tutte le esigenze di architetti, ingegneri e professionisti, impegnati in studio, nei cantieri o presso gli stessi clienti. Queste attività richiedono l’accesso a dispositivi di stampa sempre connessi che permettono di lanciare le stampe anche da remoto, in modo pratico e sicuro.

Le innovative stampanti DesignJet serie T200, T600 e Studio di HP offrono un’esperienza di stampa semplice e perfettamente integrata, per collaborare più facilmente ed efficacemente. Focalizzando l’attenzione sulla serie HP DesignJet serie T600, nello specifico, il dispositivo garantisce un utilizzo facile e funzionalità da remoto grazie all’applicazione HP Smart, che permette di gestire il plotter e lanciare la stampa ovunque ci si trovi, anche da smartphone o tablet.

Caratteristiche principali delle stampanti HP DesignJet serie T600:

sono plotter compatti perfetti per ogni ambiente, realizzati con il 30% di plastica riciclata;

sono disponibili in formato 24″ e 36″;

garantiscono una velocità di stampa A1 fino a 25 secondi;

vantano 1 GB di memoria interna;

stampano automaticamente i progetti multiformato A3 o A1 con il software HP Click;

Scopri tutti i vantaggi e le caratteristiche delle stampanti HP DesignJet serie T600 visitando la piattaforma ufficiale.