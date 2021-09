Assunzioni Amazon: nuovo hub logistico e Career Day

Amazon apre un nuovo sito logistico, un centro di distribuzione e cerca personale: subito 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

È ufficialmente operativo il nuovo centro di distribuzione Amazon di Novara, settimo sito logistico allestito in Italia dal colosso dell’e-commerce e destinato a creare 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. Presso il centro saranno infatti promossi contratti di assunzione stabili al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica, prevedendo un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi, oltre a numerosi benefit che comprendono sconti per i dipendenti sulla piattaforma Amazon e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Amazon, inoltre, mette a disposizione dei dipendenti una serie di opportunità ad hoc, tra cui l’innovativo programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo (per un importo fino a 8.000 euro in quattro anni) per coloro che scelgono di specializzarsi in un ambito specifico, frequentando corsi professionali a hoc.

Amazon Career Day: assunzioni a tempo indeterminato 6 Settembre 2021 Per il 16 settembre, inoltre, è prevista l’edizione italiana del Career Day Amazon, uno dei più grandi eventi di recruiting online a livello europeo dedicato a chi cerca nuove opportunità di lavoro: 500 le posizioni a tempo indeterminato attualmente aperte.

Amazon ha infine in programma di aprire, sempre nel 2021, anche un altro centro di distribuzione a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Per le candidature e gli annunci di lavoro, si può consultare la piattaforma Amazon Jobs.