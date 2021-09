Amazon Career Day: assunzioni a tempo indeterminato

Career Day Amazon il 16 settembre in diretta streaming: oltre 500 opportunità di lavoro a tempo indeterminato.

Torna il lavoro in Italia: i settori che spingono le assunzioni 13 Luglio 2021 È prevista per il 16 settembre l’edizione italiana del Career Day Amazon, uno dei più grandi eventi di recruiting online a livello europeo dedicato a chi cerca nuove opportunità di lavoro sia prezzo il colosso e-commerce sia altrove. Sono 500 le posizioni a tempo indeterminato attualmente aperte, di cui oltre 50 in ambito tecnologico.

A partire dalle ore 10:30 si terrà l’evento in diretta streaming, al quale potranno partecipare tutti coloro che vogliono ricevere informazioni sulle offerte di lavoro e ascoltare i consigli dei Manager Amazon, degli esperti di selezione del personale e dei professionisti del settore. Sono previste circa 300 sessioni di Career Coaching individuale gestite dai recruiter di Amazon, che saranno a disposizione dei partecipanti per fornire indicazioni e consigli utili su come affrontare il processo di ricerca di un nuovo lavoro e rivedere il proprio CV.

Le assunzioni sono aperte in tutta Italia e coinvolgono persone con livelli di esperienza diversi, ma anche molteplici aree dell’azienda, dagli uffici corporate di Milano ai Centri di Sviluppo tecnologico, dai Data Center al settore della logistica. In particolare, Amazon è alla ricerca di ingegneri, informatici, sviluppatori di software, sales e marketing account, responsabili amministrativi. Sarà anche possibile candidarsi posizioni aperte in tutta Europa.

Il Career Day ospiterà anche un dialogo a tre sul lavoro del futuro, con protagonisti la Career Coach Silvia Vianello, Davide Dattoli di Talent Garden e Simone Severini, Director, Quantum Computing per Amazon Web Services.

Molte persone oggi stanno cercando il loro primo lavoro, desiderano fare carriera o ambiscono a cambiare il proprio percorso professionale, e noi abbiamo centinaia di nuovi posti di lavoro aperti in tutta Italia – spiega Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager Amazon.it e Amazon.es. – Abbiamo creato oltre 12.500 nuovi posti di lavoro in Italia nell’ultimo decennio e continueremo ad investire e a creare nuove opportunità in questo Paese. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, possibilità di crescita e di carriera e un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno.

Per partecipare al Career Day Amazon è necessario registrarsi gratuitamente su amazoncareerday.com.