Arredo per l’ufficio: offerte top su Amazon

I migliori arredi per l’ufficio in offerta su Amazon fino al 7 settembre: cosa acquistare, dalle scrivanie alle sedie ergonomiche.

C’è tempo fino al 7 settembre compreso per approfittare delle offerte di settembre di Amazon, promozioni che riguardano una selezione di prodotti acquistabili online a prezzi ridotti. La sezione dedicata ai prodotti per l’ufficio è ricca di occasioni imperdibili, soprattutto per coloro che vorrebbero allestire un ufficio accessoriato e dotarsi delle tecnologie più innovative per ottimizzare i tempi e migliorare la qualità del lavoro.

La scelta dell’arredamento è determinante per comunicare l’immagine della propria azienda o del proprio studio professionale, tuttavia, è un aspetto da non trascurare anche quando si lavora da casa. A tal proposito, a svolgere un ruolo determinante sono la scrivania e la sedia da lavoro.

Sedie da lavoro ergonomiche

Amazon Brand sedia ergonomica da ufficio Sedia Amazon Brand con design ergonomico e schienale a S di supporto alla spina dorsale. Compra su Amazon Sedia Amazon Brand con design ergonomico, schienale a S pensato per seguire le curve della spina dorsale supportandola e riducendo la pressione. Il poggiatesta curvo è largo 43 cm per supportare perfettamente la colonna cervicale, favorire una postura corretta, rilassare la testa e far lavorare al meglio. Il tessuto speciale a rete è traspirante, resistente e comodo, permette all'aria di circolare lungo lo schienale. Il cuscino concavo "a cascata" riduce la pressione su bacino e gambe. La sedia è perfetta per chi passa lunghi periodi seduto a casa o in ufficio. Include braccioli 3D regolabili in avanti, indietro, a sinistra e a destra, rivestiti in PU delicato al tatto e che rilassa braccia e spalle. Il sistema con meccanismo multifunzionale permette di regolare l'altezza e l'inclinazione dello schienale per la massima personalizzazione.

Vinsetto sedia da ufficio ergonomica Sedia da ufficio ergonomica Vinsetto, girevole e dotata di altezza regolabile e schienale alto, con rivestimento in similpelle nera. Compra su Amazon La sedia da ufficio ergonomica Vinsetto, girevole e dotata di altezza regolabile e schienale alto, ha un rivestimento in similpelle nera e dimensioni complessive pari a 60 × 60 × 90-99 cm. La sedia compie un giro completo a 360°, ha una base stabile con cinque gambe e un’imbottitura di spugna ad alta densità. Si caratterizza anche per un' ottima elasticità. Facile da pulire, vanta un carico massimo che non supera i 110 chilogrammi. La leva in acciaio inossidabile robusta garantisce una regolazione veloce e fluida.

Poltrona ergonomica da ufficio Songmics Poltrona direzionale ergonomica Songmics rivestita in similpelle, con poggiatesta e schienale sagomato. Compra su Amazon La sedia da ufficio Songmics vanta un design ergonomico e un meccanismo di inclinazione regolabile e bloccabile. È rivestita in similpelle, imbottita con spugna di alta densità resistente alla deformazione. La sedia aiuta a mantenere una postura corretta, essenziale per chi rimane seduto alla scrivania per diverse ore al giorno. È anche dotata di poggiatesta e schienale ergonomico sagomato, in modo tale da adattarsi alla curva del corpo. L'altezza della seduta può variare da 45 a 55 cm, mentre quella complessiva si estende tra i 112 e i 122 cm.

Scrivanie per l’ufficio e l’Home Working

Homcom scrivania in legno con cassetti Scrivania Homcom in legno con cassetti, mensola estraibile e porta tastiera. Compra su Amazon Scrivania Homcom in legno con cassetti, mensola estraibile e porta tastiera. Dimensioni pari a 120 x 55 x 85 cm. È la postazione di lavoro perfetta per la casa e l'ufficio. È dotata di una mensola rialzata, una mensola estraibile per posizionare la stampante o scanner, una mensola estraibile per tastiera e 2 ampi cassetti. Il suo design minimalista la rende perfetta per abbinarsi a ogni arredamento. Realizzata in pannello truciolare con superficie in melammina, solida e durevole.

Scrivania Songmics componibile Composta da due tavole liberamente componibili è perfetta per chi deve utilizzare contemporaneamente due dispositivi elettronici. Compra su Amazon La scrivania Songmics combina modernità e funzionalità grazie al design elegante ma essenziale. Dispone di un piano di appoggio molto ampio e componibile, formato da due tavole che possono comporre una struttura a “L”: in questo modo è possibile utilizzare contemporaneamente due dispositivi elettronici, come un pc fisso e un notebook, ottenendo complessivamente uno spazio pari a 150 x 138 x 75 centimetri. Ha bordi arrotondati e un ripiano per la tastiera estraibile.

Sconti extra Amazon Warehouse

I prodotti Amazon Warehouse godono di un extra sconto del 30% durante il mese di settembre. Amazon Warehouse è la sezione dedicata alla vendita di prodotti di magazzino usati, danneggiati, resi o caratterizzati da una confezione aperta, messi a disposizione degli utenti a prezzi ridotti. Lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto viene applicato direttamente sul carrello.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare in qualsiasi periodo dell’anno degli sconti e delle promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, la piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database composto da milioni di prodotti che permette anche di accedere a numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.