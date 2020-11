Marketing digitale: formazione per imprese turistiche

Ciclo di dieci webinar in tema di comunicazione digitale destinati alle startup e alle imprese del settore turistico in Lazio.

Prende il via in Lazio il progetto europeo CAST (Creative Accelerators for Sustainable Tourism), un percorso formativo interamente online sul marketing digitale per imprese e operatori turistici.

Come informa Lazio Innova, il percorso è destinato alle imprese, startup, reti di imprese che vogliono approfondire le tematiche relative agli strumenti di comunicazione online, alla gestione della reputazione de marchio, al piano commerciale di marketing. Il progetto si rivolge in particolare agli operatori del settore culturale, religioso, naturalistico, rurale.

Sono previsti dieci webinar in lingua inglese, che si svolgeranno a cadenza settimanale secondo il seguente calendario:

16 novembre 2020: introduzione e analisi della situazione attuale

23 novembre 2020: strumenti di comunicazione online

30 novembre 2020: gestione della reputazione del marchio

7 dicembre 2020: piano commerciale di marketing – 1

14 dicembre 2020: piano commerciale di marketing – 2

21 dicembre 2020 e 4-11-18-25 gennaio 2021: incontri laboratoriali di approfondimento su casi concreti presentati dai partecipanti.

È possibile iscriversi fino al 12 novembre 2020, attraverso la form pubblicata sul sito di Lazio Innova.