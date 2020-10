Bonus Lazio KM0: sostegno al settore ristorazione

Nuovo bando per sostenere la ripresa del settore Ho.Re.Ca: contributi alle imprese della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari locali.

La Regione Lazio promuove un nuovo bando per sostenere il settore della ristorazione locale, favorendo la ripresa dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti restrizioni imposte per contrastarla. Il bando Bonus Lazio KM0, infatti, si basa sull’erogazione di un plafond di risorse pari a 10 milioni di euro al settore Ho.Re.Ca, per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio.

È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti della ristorazione, erogato sotto forma di voucher e pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti DO (Denominazione di Origine), IG (Indicazione Geografica) e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del territorio laziale.

Il valore del bonus, erogato a fronte di una fattura già, varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro, per spese sostenute rispettivamente pari ad almeno 1.667 euro e 16.667 euro. Il bando si rivolge agli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio, iscritti ai seguenti codici ATECO: ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12); ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50); catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00).

Informazioni più specifiche saranno fornite attraverso il portale ufficiale della Regione Lazio.