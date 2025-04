Legge 104: successione più facile per i figli disabili

Ecco quali sono gli strumenti più efficaci per semplificare la successione in presenza di figli disabili, offrendo loro tutte le tutele possibili.

Per pianificare la successione in presenza di un figlio disabile che beneficia delle tutele previste dalla Legge 104, è possibile avvalersi di diversi strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente.

Vediamo in breve tutte le strade percorribili per dai genitori caregiver proteggere i propri cari, non solo attraverso il ricorso al testamento ma anche ad altri istituti di legge specifici.

Successione testamentaria a tutela dei figli disabili

Successione con testamento o per legittima eredità: regole e novità 2025 30 Ottobre 2024 La successione testamentaria coinvolge un figlio disabile capace e autonomo, così come un figlio dichiarato interdetto dal Tribunale o un soggetto affiancato da un amministratore di sostegno. Per garantire al discendente tutte le tutele di legge possibili, i genitori possono fare riferimento ad alcune soluzioni specifiche:

il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter del Codice Civile stabilisce che il genitore possa destinare beni immobili o mobili per un massimo di 90 anni o per tutta la vita a un determinato beneficiario e per un preciso scopo legato alla sua protezione, mediante atto pubblico;

previsto dall’art. 2645-ter del Codice Civile stabilisce che il genitore possa destinare beni immobili o mobili per un massimo di 90 anni o per tutta la vita a un determinato beneficiario e per un preciso scopo legato alla sua protezione, mediante atto pubblico; il contratto di affidamento fiduciario è un accordo attraverso il quale un affidante che decide di concedere alcuni beni a un affidatario, affinché siano usati per aiutare una terza persona con disabilità per l’intera durata della sua vita;

è un accordo attraverso il quale un affidante che decide di concedere alcuni beni a un affidatario, affinché siano usati per aiutare una terza persona con disabilità per l’intera durata della sua vita; il trust per disabili si basa sul trasferimento di beni da un disponente a un trustee, affinché li amministri e gestisca a beneficio di una terza persona. È anche possibile nominare un guardiano del trust con lo scopo di vigilare sull’operato del trustee.

A partire dal 2025, inoltre, grazie a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 139/2024 sono state introdotte diverse misure per semplificare l’intera procedura di successione basate su un nuovo sistema di tassazione delle successioni, prevedendo l’autoliquidazione dell’imposta di successione ed eliminando l’imposta suppletiva.