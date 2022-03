Negozi, uffici, trasporti, ristoranti, turismo: regole Green Pass da aprile

Stop al Green Pass da aprile per mezzi pubblici, negozi, uffici e attività all'aperto, abolizione da maggio per tutti gli altri contesti.

Cambiano da aprile le regole Covid sul Green Pass per negozi, uffici, ristoranti, mezzi pubblici, da maggio abolito anche per i trasporti di lunga percorrenza e per tutte le attività al chiuso. Per incentivare il turismo, da aprile i ristoranti tornano accessibili agli stranieri con il semplice Green Pass anche per i posti al chiuso. Vediamo le tappe previste dal Decreto Riaperture, con il calendario delle regole fino a giugno.

Attività senza Green Pass da aprile

Con la fine dello stato d’emergenza, decadono gli obblighi di Green Pass per le seguenti attività:

mezzi pubblici,

tutti i luoghi all’aperto (ad esempio, bar e ristoranti),

negozi,

attività commerciali,

uffici pubblici,

poste,

banche.

Attività con Green Pass ad aprile

Ci sono poi attività che per tutto il mese di aprile continueranno a richiedere il Green Pass base (obbligatorio anche sul lavoro, fino al 30 aprile):

trasporti a lunga percorrenza (treni, aerei, traghetti);

mense;

concorsi pubblici;

corsi di formazione pubblici e privati.

Attività con Super Green Pass ad aprile

Sempre nel mese di aprile, sarà necessario il Super Green Pass per i luoghi al chiuso:

bar e ristoranti al chiuso (ad eccezione dei turisti stranieri, ammessi con quello semplice),

centri benessere,

sale gioco,

discoteca,

cinema, teatri, concerti,

piscine al chiuso,

congressi,

eventi sportivi al chiuso.

Da maggio decadono tutti gli obblighi di Green Pass, anche per le attività sopra elencate che in aprile hanno continuato a richiedere una forma di Certificazione.