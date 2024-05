FedEx svolge un ruolo chiave per sostenere la crescita e l’espansione oltre confine delle imprese italiane, offrendo servizi di trasporto efficaci resi possibili da investimenti vantaggiosi e iniziative innovative.

Un mondo connesso è un mondo migliore, ricco di opportunità da cogliere e di valide occasioni per far crescere il business e innovarsi anche varcando i confini nazionali. Il desiderio di collegare persone, beni e servizi è la priorità di FedEx, la più grande azienda di trasporto espresso a livello globale che si propone di sostenere concretamente i progetti di sviluppo delle imprese, offrendo servizi per il trasporto e l’e-commerce affidabili ed efficaci.

Per le aziende italiane, in particolare, poter accedere a un ampio portafoglio di soluzioni di spedizione in Europa e nel resto del mondo rappresenta una potente leva di crescita, una strategia competitiva che consente di incrementare le chance di espansione nei mercati esteri traendo tutti i vantaggi generati dal mercato internazionale dell’e-commerce, destinato ad ampliarsi in modo esponenziale.

Il ruolo svolto da FedEx a supporto delle imprese si rivela cruciale, grazie al vastissimo network aereo espresso e alla rete stradale europea che non ha eguali.

Il ruolo centrale di FedEx a supporto del Made in Italy

Grazie ai costanti investimenti volti ad aumentare l’affidabilità e migliorare i servizi, FedEx si rivela un prezioso alleato per le imprese che vogliono espandersi oltreconfine valorizzando e promuovendo le eccellenze del Made in Italy.

Proprio per realizzare una porta d’accesso tra l’Italia e i principali mercati di tutta Europa, FedEx ha recentemente dato vita al nuovo Novara Road Hub che rappresenta un punto di riferimento per la logistica nazionale e internazionale. Operativo da gennaio 2023 a seguito di un investimento di 70 milioni di euro, è un Road Hub all’avanguardia situato in una posizione geografica strategica, nel crocevia tra Milano, Torino e Genova e al centro della rete stradale europea per collegare l’Italia con i principali mercati europei come Svizzera, Francia, Spagna, Austria e Germania.

Insieme al vicino aeroporto di Malpensa, dove FedEx gestisce il suo principale gateway aereo italiano, l’Hub di Novara è un centro logistico di eccellenza sul territorio basato su un modello operativo avanzato, dotato di 143 bocche di carico e di un’area di magazzino che copre 18mila metri quadrati.

La creazione del nuovo Road Hub, inoltre, ha generato ripercussioni positive dal punto di vista occupazionale ed è stata caratterizzata dalla massima attenzione alla sostenibilità ambientale, ottenendo la certificazione LEED Gold, prevedendo spazi aperti con percorsi ciclabili, favorendo una notevole riduzione dei consumi idrici ed energetici e creando l’opportunità di individuare dei progetti di collaborazione con alcune organizzazioni che valorizzano il tessuto socio-economico del territorio circostante nel rispetto della biodiversità locale.

FedEx, un operatore unico per tutte le necessità

FedEx, che vanta 81 filiali sul territorio nazionale coprendo 2.500 tratte di ritiro e consegna al giorno, mette a disposizione soluzioni specifiche per rispondere alle molteplici sfide del commercio e alle nuove esigenze delle imprese, che a prescindere dal settore e dalle dimensioni possono contare su modalità di spedizione semplici, consegne rapide e altri servizi pensati per andare incontro alle necessità dei singoli business.

Attraverso il FedEx Small Business Center, inoltre, anche le piccole imprese hanno a disposizione un partner affidabile per soddisfare le necessità dei clienti, trovando sempre la giusta soluzione di spedizione anche in caso di merci urgenti, voluminose e pesanti, con trasporto via aerea e via terra.

Il futuro delle spedizioni è smart e green

Guardando al futuro, inoltre, FedEx ha in programma di lanciare soluzioni smart per risolvere le sfide delle infrastrutture urbane, introducendo l’uso di biciclette cargo elettriche per le consegne dell’ultimo miglio in numerose capitali europee e pensando all’utilizzo sia di veicoli di consegna autonoma di prossima generazione, sia di droni sempre per le consegne last-mile.

Valore aggiunto dei servizi FedEx, infine, è l’importanza data alle informazioni relative alle spedizioni e non solo alla merce spedita: l’innovativo sistema FedEx SenseAware ID si basa su un sensore Bluetooth per ottenere il monitoraggio potenziato dei colli, con aggiornamenti in tempo reale anche nell’ottica di ottimizzare la supply chain. Il servizio FedEx Surround, messo a punto in collaborazione con Microsoft, favorisce una gestione precisa della logistica e dell’inventario.

