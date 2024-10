Concordato Preventivo: calcolo sanatoria fiscale online

Online il calcolatore AdE per quantificare la flat tax sui redditi omessi dal 2018 al 2022 e godere della sanatoria riservata a chi aderice al CPB.

Online lo strumento di calcolo personalizzato per quantificare gli importi ridotti da versare per accedere alla sanatoria fiscale sui redditi non dichiarati nei periodi di imposta dal 2018 al 2022, sfruttando l’opzione messa a disposizione dei soggetti ISA (non anche dei contribuenti Forfettari) che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale.

Il programma consente di ottenere già i dati precompilati per l’adesione al ravvedimento speciale nell’ambito del CPB.

L’Agenzia delle Entrate ha inserito l’applicativo nel Cassetto Fiscale delle Partite IVA, dei Commercianti e dei Professionisti, assieme alla Scheda di Sintesi personalizzata, predisposta da Sogei per il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare sui redditi “irregolari”, ossia non dichiarati.

Sanatoria CPB: come si calcola l’imposta ridotta

Si tratta di tabelle di calcolo (divise per imposte dirette e IRAP) in cui inserire i dati mancanti (rispetto a quelli già precompilati, aggiornati al 9 ottobre 2024) per la quantificazione delle imposte sostitutive da versare per accedere al semi-condono.

In questo modo possono emergere e generare gettito ma con uno sconto tale da sfiorare il condono fiscale tombale: si applica una flat tax su una quota soltanto del reddito non dichiarato e non sono dovuti neppure interessi e sanzioni. Le aliquote variano infatti dal 3% al 15% in base al punteggio ISA, applicate su un reddito ridotto di almeno il 50%.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è infatti data dalla differenza tra reddito già dichiarato in ciascuna annualità e valore dello stesso incrementato sulla base del punteggio ISA dal contribuente:

Punteggio ISA % incremento sul reddito dichiarato Pari a 10 5% Tra 8 e 10 10% Tra 6 e 8 20% Tra 6 e 8

30% Da 4 a 3

40% Inferiore a 3 50%

Su questi maggiori redditi si applica e si versa la flat tax, calcolata sempre in base agli ISA:

10% con punteggio ISA di almeno 8,

con punteggio ISA di almeno 8, 12% con punteggio ISA da 6 a 8,

con punteggio ISA da 6 a 8, 15% con punteggio inferiore a 6.

Per gli anni 2020-2021 l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%. Per l’IRAP si applica invece un’aliquota unica del 3,9%.

I dati personalizzati sono disponibili in formato .csv così da poterli scaricare per effettuare le dovute proiezioni (al cui scopo è disponobile anche una specifica guida).

Come e quanto aderire e pagare

A questo punto si tratta solo di decidere: il Governo ha espresso parere negativo alla richiesta di ulteriori dilazioni rispetto alla data ultima di adesione al CPB + sanatoria, fissata per il 31 ottobre.

La somma dovuta a titolo di ravvedimento speciale si può pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024 per i redditi dell’anno 2018 ed entro il 31 marzo 2025 per le successive annualità. In alternativa, si può anche scegliere di pagare in 24 rate mensili.

Vantaggi e scudo fiscale

A far pendere l’ago della bilancia verso il sì alla proposta di imponibile stabilito dal Fisco è senza dubbio il vantaggio fiscale di coloro i quali fino ad oggi sono stati meno virtuosi. Un modo in più per disincentivare l’evasione fiscale ricorrendo alla compliance.

Inoltre, chi aderisce alla sanatoria CPB non subisce accertamenti sulle annualità pregresse oggetto di ravvedimento. Per le imposte dirette non potranno scattare rettifiche del reddito dichiarato mentre per l’IVA non ci saranno accertamenti analitico-induttivi.

Per chi aderisce al ravvedimento speciale, infine, i termini di decadenza dell’accertamento saranno prorogati al 31 dicembre 2027 (per chi non aderisce al 31 dicembre 2025).

Per farsi due conti, basta effettuare una simulazione con lo strumento online a disposizione nel proprio Cassetto Fiscale, in area riservata sul sito dell’AdE.