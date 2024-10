Precompilata CPB per la sanatoria in arrivo nel Cassetto Fiscale

Nuovo strumento di calcolo per le Partite IVA soggete agli ISA che aderiscono al CPB accedendo alla sanatoria collegata al Concordato Preventivo Biennale.

Sogei e Agenzia delle Entrate hanno predisposto un nuovo strumento di calcolo per i contribuenti con Partita IVA sottoposti agli ISA, al fine di facilitare la valutazione dei costi relativi all’adesione e soprattutto i benefici legati alla nuova sanatoria collegata al Concordato Preventivo Biennale.

Concordato Preventivo: FAQ dalle Entrate 9 Ottobre 2024

L’istituto del Concordato Preventivo, dunque, si arricchisce di una nuova funzionalità messa a disposizione dei contribuenti ISA, che aderendo al CPB possono anche accedere al ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.

In base alle anticipazioni, lo strumento approderà nel proprio Cassetto Fiscale, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, grazie ad un’apposita integrazione alla Scheda di sintesi resa già disponibile nei giorni scorsi, con una tabella contenente gli elementi informativi utili, oltre al calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento.

Un sorta di CPB precompilato i cui dati, inoltre, saranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv) per fare in modo che il contribuente possa scaricarli anche su computer. Lo conferma una nota stampa Sogei :

Al fine di rendere più immediata la comprensione della norma e i suoi vantaggi l’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno predisposto un’apposita integrazione della Scheda di sintesi, già messa a disposizione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti, con una tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento. All’interno della stessa funzionalità del Cassetto Fiscale i medesimi dati verranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv) in modo che il contribuente (o il suo intermediario abilitato) potrà scaricarli anche nel suo PC per utilizzarli.

La scheda di sintesi aggiornata e il file .csv sarnno rilasciati dal 14 ottobre, insieme a una guida dettagliata per usare la nuova funzionalità.