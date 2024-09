Concordato Preventivo: scheda di valutazione nel Cassetto Fiscale

Nel Cassetto Fiscale delle Partite IVA arriva la scheda con il proprio punteggio di affidabilità, per calcolare i benefici del Concordato Preventivo.

Nel Cassetto Fiscale delle Partite IVA è disponibile la scheda di sintesi individuale sul Concordato Preventivo Biennale: non un documento standardizzato ma una scheda personalizzata con i dati del contribuente, in base ai quali è stata effettuata una valutazione dell’affidabilità fiscale.

L’obiettivo è quello di convincere i contribuenti a utilizzare lo strumento introdotto dalla Riforma Fiscale, al debutto quest’anno: prevede di accettare una proposta del Fisco su un imponibile prefissato in base al quale pagare le tasse per un biennio se si tratta di soggetti ISA e per un anno per i Forfettari.

Scheda personale sul CPB nel Cassetto Fiscale

Condono tombale per chi aderisce al Concordato: come funziona la proposta 20 Settembre 2024 Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul CPB, dunque nel Cassetto Fiscale è presente la scheda informativa inviata dal Fisco con il punteggio ISA 2022 del contribuente, in base a quale è possibile valutare la propria affidabilità ai fini del concordato. E’ un dato importante, perché i benefici del CPB variano a seconda del grado di affidabilità del contribuente.

Il punteggio ISA può determinare tre classificazioni del contribuente:

da 0 1 5,99 è il livello di minore affidabilità fiscale: comporta significative incoerenze; da 6 a 7,99 indica possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali; da 8 a 10 spiana la via ai benefici premiali.

Chi si trova nelle prime due fasce (ISA inferiore a 8) è inviato a verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale (8-10) che consente l’accesso ai benefici premiali.

I vantaggi per chi aderisce al CPB

Concordato preventivo: come si calcola la tassa 6 Agosto 2024 La scheda contiene una breve elencazione dei benefici per chi aderisce al concordato: si pagano le imposte sui redditi e l’IRAP in base a un imponibile concordato mettendosi al riparo da controlli fiscali; si paga una flat tax sull’eccedenza di reddito rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente; con un punteggio di affidabilità fiscale superiore a 8 si applicano i benefici premiali ISA come gli esoneri dal visto di conformità, l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici ed un anno in meno per i termini di decadenza degli accertamenti.

Il contribuente ha tutti gli elementi per classificare la propria posizione, conoscere i relativi benefici del CPB e valutare complessivamente l’adesione.

Un’avvertenza sui controlli

Un anno senza controlli fiscali: guida al Concordato Preventivo per Forfettari 19 Settembre 2024 C’è inoltre anche un’avvertenza sui controlli: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano di intensificare l’attività di controllo verso chi non aderisce al concordato preventivo o incorre in una causa di decadenza. Non significa che ci saranno accertamenti diretti su tutti coloro i quali non aderiscono al CPB ma è chiaro che lo strumento mette al riparo da verifiche fiscali, mentre la mancata adesione può aumentare il profilo di rischio.

Verso la sanatoria sul concordato

Condono tombale per chi aderisce al Concordato: come funziona la proposta 20 Settembre 2024 Dal mese di luglio è possibile aderire al CPB, grazie al rilascio dei software di calcolo, a dsposizione degli sressi contribuenti interessati. In corso d’opera, il Governo ha introdotto anche un ulteriore vantaggio, una flat tax sull’eccedenza di reddito concordato rispetto a quello dichiarato per l’anno fiscale 2023. E ora c’è un emendamento di maggioranza al Decreto Omnibus che punta a introdurre una sanatoria sulle annualità ancora accertabili, dal 2018 in poi. Il contribuente pagherebbe un’aliquota fra il 10 e il 15%, in base all’affidabilità fiscale, su una base imponibile drasticamente ridotta.

Un vero e proprio condono fiscale per chi aderisce al concordato. Con il pagamento di una tassa sostitutiva che va dal 10 al 15% in base all’affidabilità fiscale e si calcola su una percentuale della differenza fra il dichiarato originariamente e il totale incrementato.

Sarebbe una modifica dal chiaro intento incentivante. In generale è abbastanza evidente la volontà del legislatore di spingere su questo strumento per incrementare le entrate fiscali, da utilizzare anche per la prossima manovra economica.