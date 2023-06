Bonus carburante: scadenza 21 giugno per la cessione del credito

Bonus carburante imprese agricole utilizzabile in compensazione entro giugno, scegliendo la cessione bisogna comunicarlo entro il 21 giugno: le istruzioni.

Le imprese esercenti attività agricola e pesca che intendono cedere il proprio credito d’imposta per l’acquisto di carburante effettuato nel 3° e 4° trimestre 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione del tax credit. Se non lo fanno, potranno utilizzare il bonus carburante in compensazione.

La comunicazione da inviare al Fisco entro il 21 giugno riguarda esclusivamente le imprese che intendono cedere i credito d’imposta. Il riferimento normativo sono l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 115/2022, e l’articolo 2, comma 1, dl 144/2022.

Cessione Bonus Carburante

Bonus Carburante in Agricoltura: modello e codici tributo 28 Febbraio 2023 La norma prevede che la cessione non possa essere parziale, chi effettua quindi questa scelta deve cedere interamente il credito d’imposta maturato sull’acquisto di carburante degli ultimi due trimestri dello scorso anno. Le istruzioni sono contenute nei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio e del 3 aprile 2023, che contengono anche i modelli da utilizzare per effettuare l’adempimento. Il modello deve essere trasmesso dal soggetto che appone il visto di conformità.

I cessionari (gli acquirenti del credito) possono effettuare due ulteriori cessioni solo verso soggetti “qualificati”, come banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Oppure, possono a loro volta comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità disponibili sul sito dell’Agenzia, nella “Piattaforma di cessione crediti”.

Compensazione Tax Credit Carburante

Per tutti coloro che scelgono la compensazione (impresa agricola o cessionario del credito) la scadenza per l’utilizzo è il 30 giugno. Cambiano i codici tributo da inserire in F24 a seconda della tipologia di credito (se relativo al terzo o al quarto trimestre del 2022) e del soggetto che effettua l’operazione (l’impresa agricola o il cessionario). Ecco i codici tributo:

utilizzo in compensazione da parte dell’impresa agricola del credito d’imposta cessione carburante maturato nel terzo trimestre 2022: codice tributo “6972“;

utilizzo in compensazione da parte dell’impresa agricola del credito d’imposta maturato nel quarto trimestre 2022: codice tributo “6987”;

utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito d’imposta terzo trimestre 2022: codice tributo “7732”;

utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito d’imposta quatro trimestre 2022: codice tributo “7737”.