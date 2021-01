Riforma IRPEF, Agenzia Entrate: reddito minimo, flat tax, aliquote senza scaglioni

Agenzia Entrate propone revisione aliquote IRPEF e niente scaglioni, flat tax per tutti, reddito minimo esente, tasse per cassa ad imprese e Partite IVA.

Riforma Partite IVA: IRPEF per cassa e deduzioni al 100% 15 Settembre 2020 Più trasparenza nel calcolo dell’imposta netta, meno “salti di aliquota” al crescere del reddito da lavoro, più progressività nella tassazione: sono gli obiettivi dell’Agenzia delle Entrate, sintetizzati dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato sulla Riforma Fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (comma 2 dell’articolo 1 della legge 178/2020). La riforma IRPEF, al netto dei fondi riservati ad assegno universale per i figli ed ai servizi per la famiglia, dispone di 2-3 miliardi nel 2022 ed 1-2 miliardi dal 2023, a cui si aggiungono i proventi dalla lotta all’evasione.

Nel 2021 il Parlamento è dunque chiamato a mettere a punto la riforma con i fondi stanziati dalla Legge di Bilancio, nel cui quadro si inserisce l’indagine conoscitiva delle Camere. Vediamo dunque in dettaglio le proposte di riforma fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Riforma IRPEF: proposte dal Fisco

Ruffini formula una serie di proposte in materia IRPEF, basate sull’allargamento della base imponibile, la riduzione delle aliquote, la revisione del sistema di deduzione e detrazioni fiscali), l’introduzione per tutti della flat taxe di un reddito minimo esente, con una tassazione per cassa che aiuti le imprese. Ma partiamo dagli obiettivi:

semplificazione quadro normativo di riferimento,

trasparenza nel calcolo dell’aliquota effettiva,

riduzione aliquote medie per redditi medio-bassi,

allargamento base imponibile,

incentivo investimenti,

riforma a basso impatto economico per lo Stato.

Dunque, gli strumenti attivabili per conseguirli:

testo unico fiscale , integrato e coordinato con le disposizioni speciali, da far confluire in un unico Codice tributario;

, integrato e coordinato con le disposizioni speciali, da far confluire in un unico Codice tributario; riordino detrazioni (sono circa 150), interamente gestibili in dichiarazione precompilata;

(sono circa 150), interamente gestibili in dichiarazione precompilata; reddito minimo esente , che sostituisca assegni e detrazioni legate a lavoro e figli ma resti variabile in base alla composizione della famiglia (come l’IRPEF spagnola: «incrementato dall’importo di alcune spese particolarmente rilevanti sotto forma di deduzione dal reddito imponibile», partendo dallo scaglione più basso evitando di avvantaggiare i redditi più alti).

, che sostituisca assegni e detrazioni legate a lavoro e figli ma resti variabile in base alla composizione della famiglia (come l’IRPEF spagnola: «incrementato dall’importo di alcune spese particolarmente rilevanti sotto forma di deduzione dal reddito imponibile», partendo dallo scaglione più basso evitando di avvantaggiare i redditi più alti). revisione aliquote e scaglioni IRPEF , calcolate da un algoritmo concreto che garantisca progressività (modello tedesco: sistema ad aliquota continua a cui applicare detrazioni per spese, oneri e carichi di famiglia) oppure si può introdurre un tetto di detraibilità sostituendo tutto con l’assegno unico e abolendo cedolare secca, regime forfetario e detassazione premi di produttività;

, calcolate da un algoritmo concreto che garantisca progressività (modello tedesco: sistema ad aliquota continua a cui applicare detrazioni per spese, oneri e carichi di famiglia) oppure si può introdurre un tetto di detraibilità sostituendo tutto con l’assegno unico e abolendo cedolare secca, regime forfetario e detassazione premi di produttività; base imponibile onnicomprensiva, includendo redditi da investimento, mobiliare e immobiliare;

onnicomprensiva, includendo redditi da investimento, mobiliare e immobiliare; flat tax per tutti i redditi, riconducendo deduzioni, detrazioni, crediti e bonus a un minimo esente (risolverebbe il problema dei redditi d’impresa e societari, se l’aliquota fosse pari all’IRES);

per tutti i redditi, riconducendo deduzioni, detrazioni, crediti e bonus a un minimo esente (risolverebbe il problema dei redditi d’impresa e societari, se l’aliquota fosse pari all’IRES); tassazione per cassa alle imprese, immediata deducibilità degli investimenti (in luogo degli attuali ammortamenti), superamento del sistema della ritenuta d’acconto per i professionisti e di acconti e saldi per le imprese, precompilata anche per le Partite IVA.

Le criticità da superare

Fisco iniquo: serve una riforma IRPEF per i ceti medi 8 Ottobre 2020 In base ai dati pre-Covid, la metà dei contribuenti dichiara un reddito non superiore a 17mila euro e solo lo 0,1% dichiara più di 300mila euro. La riforma deve ridurre l’evasione (con l’attuale riduzione del tax gap – la misura dell’evasione – oggi attribuibile a misure di compliance e meccanismi come lo split payment IVA) e intervenire sulle attuali criticità.

Trasparenza : c’è un sistema articolato di calcolo dell’imposta netta e, in particolare, dell’aliquota media e marginale effettiva, in base a cui l’IRPEF genera diverse aliquote marginali a parità di reddito lordo. Effetti negativi: per il contribuente «è molto difficile calcolare e, quindi, conoscere il suo effettivo e personale livello di imposizione e questo si traduce in una scarsa trasparenza dell’imposta». Il meccanismo «influisce sull’offerta di lavoro oltre che sulla redistribuzione del reddito».

: c’è un sistema articolato di e, in particolare, dell’aliquota media e marginale effettiva, in base a cui l’IRPEF genera diverse aliquote marginali a parità di reddito lordo. Effetti negativi: per il contribuente «è molto difficile calcolare e, quindi, conoscere il suo effettivo e personale livello di imposizione e questo si traduce in una scarsa trasparenza dell’imposta». Il meccanismo «influisce sull’offerta di lavoro oltre che sulla redistribuzione del reddito». Efficienza : l’attuale sistema disincentiva l’offerta di lavoro da parte dei contribuenti a causa di aliquote marginali elevate sui redditi bassi, e detrazioni che provocano, sempre sui redditi medio bassi, il cosiddetto salto di aliquota .

: l’attuale sistema disincentiva l’offerta di da parte dei contribuenti a causa di aliquote marginali elevate sui redditi bassi, e detrazioni che provocano, sempre sui redditi medio bassi, il cosiddetto . Equità: è prevista una progressività molto elevata per i redditi fino a 40mila euro, che si riduce per i redditi più alti, e l’imposizione sostitutiva ha raggiunto «livelli molto significativi», con una parte consistente di redditi che non concorrono alla base imponibile «minando l’universalità dell’IRPEF». Esempi: redditi attività finanziarie, redditi da fabbricati, regimi forfettari come la flat tax, premi di produttività aziendali.