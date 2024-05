Dichiarazione dei redditi: come rateizzare le detrazioni sanitarie per non perdere l’eccedenza

Per le spese mediche con rimborso IRPEF è possibile rateizzare in 4 anni la detrazione spettante per non perderla: guida alla compilazione del 730.

Se i rimborsi da 730 è superiore al totale delle imposte dovute e già pagate tramite ritenute, viene rimborsato quanto pagato ma, se la capienza fiscale viene raggiunta per l’applicazione di detrazioni IRPEF, allora si perde la differenza. In questo caso, per alcune voci di spesa, si può intervenire scegliendo l’opzione della rateizzazione.

Di norma, infatti, si ottiene un rimborso soltanto fino ad esaurimento della capienza fiscale, ma con le spese mediche si può spalmare il rimborso su più annualità se su supera una certa soglia.

Vediamo quale e con quale procedura.

Rimborsi medici nel 730: come calcolare quanto spetta

Facciamo due esempi pratici per spiegare quanto spetta di rimborso sulle spese mediche e sanitarie e come non perdere l’eccedenza rispetto alla capienza IRPEF annuale.

Ritenute applicate in busta paga pari a 5.000 euro e imposte dovute pari a 2.300 euro al netto delle detrazioni IRPEF: si ottiene un rimborso di 2.700 euro.

Ritenute applicate in busta paga pari a 5.000 euro, imposte dovute pari a 7.000 euro e detrazioni IRPEF spettanti pari a 5.500 euro: si ottiene il rimborso della differenza, ossia 3.500 (5.500 – 2.000 di tasse residue).

Detrazioni 730: quali spese sanitarie si possono spalmare

La soglia di spese mediche e sanitarie oltre la quale è ammessa la possibilità di detrazione quadriennale è 15.493,71 euro al lordo della franchigia di 129,11 euro nel caso di spese sanitarie del contribuente e di familiari a carico.

Il tetto massimo per le detrazioni sanitarie previsto per le spese di familiari non a carico affetti da patologie esenti è pari a 6.197,48 euro, per la sola parte di spesa che non trova capienza IRPEF dovuta dal soggetto con patologia.

Detrazioni spese mediche a rate: come si indica nel 730/2024

Se le spese mediche e sanitarie con diritto a detrazione IRPEF al 19% (escluse quelle per acquisto di veicoli per disabili) indicate nel modello 730 nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente il tetto di 15.493,71 euro è possibile ripartire il rimborso in 4 quote annuali di pari importo.

Per esercitare questa opzione di detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo: basta barrare l’apposita casella.

Il quadro del modello 730/2024 interessato è quello “E – Oneri e spese” ai righi E1 – “Spese sanitarie” ed E2 – “Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti” della sezione I. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie per persone con disabilità.

Come rinnovare i rimborsi spese mediche a rate

La scelta di rateizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.

Di conseguenza, i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni avevano già scelto tale ripartizione per spese sostenute, quest’anno devono indicare nel Rigo E6 del Quadro E gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

Per le spese sostenute nell’anno precedente, l’importo da riportare nella colonna 2 del Rigo E6 del Modello 730 è quello indicato nel rigo 136 del prospetto 730-3 (e nella casella delle rate va scritto “2”).

Per chi in passato ha usato i modello Redditi PF, l’importo da indicare è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.