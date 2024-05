Spese sanitarie mancanti nella precompilata: come inserirle

Come integrare i dati sulle spese sanitarie sostenute e detraibili accedendo alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi precompilata ha sempre l’opportunità di integrare le informazioni mancanti, anche nel caso di spese sanitarie.

In fase di consultazione della precompilata in modalità telematica, attraverso il portale web dell’Agenzia delle Entrate, è possibile visualizzare i dati e verificare eventuali mancanze che riguardano ad esempio le spese sostenute per visite mediche nel corso del 2023.

I requisiti da verificare prima di integrare il 730

In questo caso è possibile integrare le informazioni a partire dal 20 maggio, accertandosi innanzitutto della effettiva detraibilità delle spese mediche da aggiungere, verificando prima di tutto che sia stata rispettata le modalità di pagamento richiesta per accedere alla detrazione.

Ci sono casistiche in cui sono ammessi i contanti, mentre nella maggioranza dei casi serve il pagamento tracciato.

Da verificare anche la corretta intestazione delle fatture e delle informazioni in essere riportate.

Come inserire le spese mediche mancanti

La precompilata 2024, tra l’altro, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati una modalità semplificata per consultare, modificare e integrare i dati del Modello 730, accessibile mediante un percorso guidato a partire sempre dal 20 maggio.

I dati inseriti, oltre che con la tradizionale compilazione dei campi, attraverso questa procedura guidata sono riportati automaticamente nei corrispondenti campi del modello, senza la necessità di dover conoscere i codici, i quadri e i righi interessati.