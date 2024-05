Lavoro: gli stipendi italiani diventano più poveri

Rapporto ISTAT sull’economia italiana, distintasi in Europa per la maggiore capacità di ripresa, grazie anche alla digitalizzazione.

Busta paga e RAL: guida al calcolo dello stipendio netto

Guida alla RAL (Retribuzione Annua Lorda) in busta paga: come si usa per calcolare lo stipendio netto 2024 e gli sconti INPS e IRPEF sull’imponibile.