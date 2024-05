Disoccupati NASpI iscritti in automatico al SIISL

Con il Decreto Coesione diventa automatica l’iscrizione alla piattaforma SIISL per i disoccupati percettori di NASpI per trovare lavoro online.

Per i disoccupati percettori di NASpI l’iscrizione alla piattaforma SIISL diventa automatica. Lo ha previsto una delle disposizioni inserite (agli Articoli 25 e 26) nel nuovo Decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dall’8 maggio come DL 60/2024.

Si tratta di un ampliamento delle funzionalità della piattaforma SIISL, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa avviato per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Il Decreto Coesione prevede l’iscrizione d’ufficio anche per i disoccupati NASpI, al fine di agevolare la ricerca di un nuovo impiego favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Anche i disoccupati percettori dell’indennità NASpI, quindi, potranno sottoscrivere PAD e Patto di Servizio, anche utilizzando e modificando o integrando le informazioni precompilate già inserite nella banca dati del Ministero del Lavoro o di altri Enti pubblici.

Entro l’8 luglio saranno emanate le istruzioni per la pubblicazione di annunci di lavoro da parte delle aziende private e le modalità’ di accesso su base volontaria degli utenti in cerca di occupazione, diversi da quelli obbligati per l’accesso a SFL o ADI.