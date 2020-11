Estrometro: istruzioni di fatturazione da gennaio 2021

Esterometro e fatture elettroniche, dal 1° gennaio 2021 diventa obbligatorio il nuovo tracciato XML: la guida dell'Agenzia delle Entrate alle novià.

Fattura elettronica per operazioni estere 9 Ottobre 2020 La fattura elettronica è il documento elaborato in formato XML (eXtensible Markup Language) che, a parte poche eccezioni, deve essere emesso in occasione dell’acquisto di un bene o di una prestazione. Per essere valido ai fini fiscali deve essere generato rispettando determinate specifiche volte a garantirne inalterabilità e integrità.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il tracciato alla versione 1.6.1 che per il momento è facoltativo (a partire dal 1° ottobre 2020) ma diventerà obbligatorio dal prossimo 1° gennaio 2021.

Particolare attenzione, nell’assolvere agli adempimenti legati alla fatturazione elettronica andrà posto, utilizzando la nuova versione delle specifiche tecniche per l’e-fattura, al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura” introdotti nel nuovo tracciato XML con l’obiettivo di indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere (Esterometro).

E-fattura: errori e soluzioni 24 Febbraio 2020 Per agevolare l’adozione del nuovo tracciato da parte dei soggetti obbligati all’e-fattura, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida pratica nella propria area “Fattura elettroniche e corrispettivi”. Vediamo quindi le novità che scatteranno dal nuovo anno per la fatturazione elettronica e come adempiere come facilità.

Tipi di documenti

Sono strati introdotti nuovi tipi di documenti (TD17, TD18 e TD19) per consentire di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero. Il tipo documento TD16 consente di comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge.

Modalità di compilazione dei diversi tipi documento: riportiamo di seguito la tabella riepilogativa codici-tipo-documento.

Codice Descrizione Flusso TD01 Fattura FE/Esterometro TD02 acconto/anticipo su fattura FE TD03 acconto/anticipo su parcella FE TD04 nota di credito FE/Esterometro TD05 nota di debito FE/Esterometro TD06 Parcella FE TD07 fattura semplificata FES TD08 nota di credito semplificata FES TD09 nota di debito semplificata FES TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE TD19 integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 FE TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) FE TD21 autofattura per splafonamento FE TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE TD26 cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) FE TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE

Natura dell’operazione

I campi “Natura” consentono invece di associare la natura, ovvero il tipo, di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale IVA. Tra le novità del tracciato XML 1.6:

la data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6;

la data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 e 00448.

Riportiamo di seguito la tabella delle nuove sottocategorie di dettaglio dei codici natura IVA che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 N2.2 non soggette – altri casi N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili – altre operazioni N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile altri casi

Codici errore

Tra le novità del tracciato XML 1.6 della fattura elettronica che entrerà in vigore dal 2021 ci sono anche due nuovi codici errore:

Codice 00445 (File xml della Fattura elettronica): dal 2021 non sono più ammessi i valori generici N2, N3 o N6 in caso di fatture ordinarie e N2 o N3 in caso di fatture semplificate;

Codice 00448 (File xml dell’Esterometro): dal prossimo anno non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.