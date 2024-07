Concordato preventivo Forfettari: online software di adesione, come procedere

Disponibile il software per il concordato preventivo dei forfettari: tutte le istruzioni per calcolarlo tramite Modello Redditi PF 2024 e aderire al CPB.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software di compilazione del Modello Redditi PF 2024, per consentire ai contribuenti in regime forfettario di procedere con l’adesione al concordato preventivo, come previsto dal Dlgs 13/2024.

Per lanciare il programma basta cliccare sul seguente link: RedditiOnLine PF 2024. La versione aggiornata del software permette di calcolare la proposta di Concordato preventivo biennale e di inviare il quadro LM con la sezione della sez. VI dedicata al CPB.

Vediamo tutte le istruzioni.

Come accettare la proposta di concordato

Concordato preventivo: guida per Forfettari 14 Giugno 2024 Una volta lanciato il software per l’aggiornamento del quadro LM di RedditiPFOnline rilasciato il 15 luglio (versione 1.3.0), si può procedere con la compilazione della sezione della sez. VI dedicata al CPB.

In questo modo si può conoscere la proposta di imponibile fiscale sul quale pagare le tasse per l’anno di imposta corrente. Una volta verificata l’effettiva convenienza della proposta, i contribuenti forfettari potranno effettuare l’adesione al concordato, accettando il reddito presuntivo elaborato dal Fisco tramite il modello stesso.

NB. Per adeguare la precedente versione dell’applicativo RedditiOnlinePF (rilasciata lo scorso maggio) sarà rilasciato un apposito aggiornamento.

Come compilare il Quadro LM – Modello Redditi PF

Per l’adesione dei Forfettari al CPB (che ricordiamo, invia sperimentale, nel 2024 si applica ad un solo anno d’imposta), si deve quindi utilizzare la sezione VI del Modello Redditi PF 2024.

Ecco come si compila il quadro LM:

Rigo LM60 : assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro.

: assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro. Rigo LM61 : nessuna causa di esclusione (es.: omessa dichiarazione o condanne per specifici reati).

: nessuna causa di esclusione (es.: omessa dichiarazione o condanne per specifici reati). Rigo LM62 : codice per eventi straordinari determinati con decreto ministeriale.

: codice per eventi straordinari determinati con decreto ministeriale. Rigo LM63 : reddito proposto al contribuente per il periodo d’imposta 2024.

: reddito proposto al contribuente per il periodo d’imposta 2024. Rigo LM64: accettazione proposta di concordato preventivo per il periodo d’imposta 2024.

Il software RedditiOnLine Pf 2024 consente come di consueto anche la creazione del file da inviare telematicamente e la generazione del modello di versamento F24.

I contribuenti che effettuano il download del software dall’applicazione web dedicata alla precompilata, possono scaricare anche i dati della dichiarazione già inseriti dall’Agenzia delle Entrate.

Per la dichiarazione con modello Redditi PF 2024, gli utenti registrati a Fisconline devono utilizzare l’applicazione “Desktop telematico” (nella sezione “Software” del sito telematici.agenziaentrate.gov.it).

I contribuenti avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per aderire al concordato preventivo, corrispondente alla scadenza ultima per l’invio della dichiarazione dei redditi.