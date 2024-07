Come un software di nuova generazione può far crescere il business

Affidarsi a un software completo e innovativo consente di gestire in modo avanzato ogni aspetto del business: focus su vantaggi, funzionalità e strategie nel recente webinar di Fatture in Cloud.

Può un software contribuire in modo adeguato a mantenere il controllo della propria attività? La risposta è certamente affermativa, purché ci si affidi a un programma innovativo, completo, flessibile e in grado di gestire ogni aspetto del business in modo avanzato.

Se l’obiettivo è far crescere il business, infatti, limitarsi all’utilizzo di una risorsa ideata meramente per ottemperare agli obblighi di fatturazione elettronica non è più sufficiente. Una scelta vincente, invece, è data dai software di ultima generazione che oltre alle funzioni di fatturazione permettono di mettere in atto una efficace gestione aziendale, offrendo un valido supporto allo sviluppo dell’impresa.

Pensando a tutti coloro che stanno valutando l’adozione di un software di nuova generazione, anche in sostituzione di un programma in uso considerato ormai obsoleto, Fatture in Cloud lo scorso 18 giugno ha promosso il webinar dal titolo “Come un software di nuova generazione può far crescere la tua attività”.

L’evento, che avuto come relatrice Camilla Vignoli, dottoressa commercialista di Milano specializzata in start up e attività immobiliari, ha rappresentato un’occasione imperdibile per approfondire i vantaggi che derivano dall’utilizzo di un software completo e performante, ma anche per intuire quando un programma non è più adatto alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

Software di fatturazione elettronica e controllo dei dati

Una delle prime tematiche affrontate nel corso del webinar ha riguardato le potenzialità dell’obbligo della fatturazione elettronica, che da mero adempimento può trasformarsi in un un’opportunità di sviluppo.

Per le Partite IVA, infatti, è fondamentale scegliere uno strumento che non sia focalizzato solo sul “fare fatture” ma che supporti l’imprenditore e il professionista nella crescita del business a 360 gradi.

Ad assumere sempre più importanza, inoltre, è anche il monitoraggio dei dati aziendali che deve guidare le scelte strategiche. A tal proposito, dotarsi di un software che permette una lettura istantanea dei dati diventa determinante.

Segnali per capire che il software utilizzato non è più adatto

Durante il webinar è stato possibile apprendere le strategie utili per valutare in autonomia il software in uso, con l’obiettivo di capire se è arrivato il momento di cambiarlo con un programma più completo:

il business cresce ma si hanno dubbi sullo sforamento dei limiti del regime forfettario pari a 85k di compensi incassati;

pari a 85k di compensi incassati; si perde troppo tempo nel creare le fatture , perché non si può contare su codici IVA impostati, su un’anagrafica clienti aggiornata e su un valido catalogo di prodotti e servizi;

, perché non si può contare su codici IVA impostati, su un’anagrafica clienti aggiornata e su un valido catalogo di prodotti e servizi; la gestione degli scadenziari per incassi e pagamenti è fuori controllo, col risultato che la parte finanziaria del business poggia su fondamenta precarie;

per incassi e pagamenti è fuori controllo, col risultato che la parte finanziaria del business poggia su fondamenta precarie; non si ha idea di quanto accantonare per le imposte , trasformando ogni dichiarazione dei redditi in un salto nel buio;

, trasformando ogni dichiarazione dei redditi in un salto nel buio; si usano più strumenti di lavoro che non dialogano tra loro e creano confusione, in assenza di una valida integrazione con altri software o servizi esterni;

o servizi esterni; il magazzino non è monitorato, con la conseguente perdita di controllo di giacenze, costi medi d’acquisto e prezzi medi vendita;

non è monitorato, con la conseguente perdita di controllo di giacenze, costi medi d’acquisto e prezzi medi vendita; la gestione dei dipendenti è macchinosa, a causa di fogli presenza cartacei, note spese disperse, comunicazioni lente e in ritardo con il consulente del lavoro.

Le funzionalità del software di nuova generazione

Quali sono le caratteristiche chiave di un software di nuova generazione? Un valido esempio è dato da Fatture in Cloud, il software di fatturazione online dotato di tutti gli strumenti necessari per avere il business sempre sotto controllo. Le sue funzionalità sono molteplici.

gestione di tutto il ciclo attivo , dal preventivo alla fattura elettronica;

, dal preventivo alla fattura elettronica; gestione di tutto il ciclo passivo , dal ricevimento della fattura all’analisi dei costi;

, dal ricevimento della fattura all’analisi dei costi; report intuitivi e funzionali al business, basati su un’accurata analisi dei dati;

al business, basati su un’accurata analisi dei dati; analisi e andamento del fatturato , per controllare in ogni momento come stanno andando gli utili aziendali;

, per controllare in ogni momento come stanno andando gli utili aziendali; gestione dei dipendenti per quanto riguarda presenze, timbrature, ferie e permessi, turni, note spese, rimborsi chilometrici e consegna delle buste paga, anche in collegamento diretto col consulente del lavoro ;

; i professionisti del settore sanitario possono inviare i dati delle loro prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, compilando e trasmettendo le fatture e le ricevute direttamente, senza doppi passaggi;

possono inviare i dati delle loro prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, compilando e trasmettendo le fatture e le ricevute direttamente, senza doppi passaggi; gestione magazzino e documenti di trasporto;

App Store e integrazioni con altri software, piattaforme e servizi (CRM, e-commerce, cessione del credito);

e integrazioni con altri software, piattaforme e servizi (CRM, e-commerce, cessione del credito); riconciliazione bancaria e disposizione di bonifici, anche grazie all’integrazione con TS Pay.

Il rapporto con il commercialista

A beneficiare dell’implementazione di un software di fatturazione e gestione aziendale di nuova generazione è anche il rapporto con il commercialista, che diventa un “partner strategico” importante per l’azienda.

Avendo già accesso ai documenti attraverso il software, infatti, il commercialista non deve più perdere tempo nell’effettuare le attività a minor valore aggiunto e può concentrarsi sulla parte di consulenza, pianificazione fiscale e sviluppo del proprio cliente.

=> Scopri tutte le funzionalità del software Fatture in Cloud visitando il sito ufficiale.