Fasce di reddito ISEE, scala di equivalenza e maggiorazioni

Scala di equivalenza, maggiorazioni, fasce di reddito e soglie INPS per il calcolo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

ISEE: guida alle agevolazioni spettanti 6 Aprile 2021 Nel calcolo ISEE rientrano molti redditi che in passato erano esclusi ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, molti dei quali precaricati nella DSU in base alle informazioni ottenute dall’Agenzia delle Entrate. Il metodo di calcolo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), invece, non è mi cambiato e prevede il rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione Economica che rappresenta la somma dei redditi con una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare) e la scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

Scala di equivalenza ISEE

Numero dei componenti Parametro 1 1.00 2 1.57 3 2.04 4 2.46 5 2.85

Maggiorazioni ISEE

Di seguito le maggiorazioni che si applicano per ulteriori componenti, presenza figli minorenni o nuclei con un solo genitore o che entrambi i genitori svolgano attività d’impresa:

0,35 per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con Lode;

0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;

0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità superiore al 66%;

0,2 per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU.

I fascia ISEE

Rientrano nella prima fascia ISEE i seguenti scaglioni di reddito:

1 componente: equivale al parametro 1,00 ISE = 10.632,94 euro – ISEE= 10.632,94 euro;

2 componente: equivale al parametro 1,57 ISE = 16.693,71 euro – ISEE= 10.632,94 euro;

3 componente: equivale al parametro 2,04 ISE = 21.691,19 euro – ISEE= 10.632,94 euro;

4 componente: equivale al parametro 2,46 ISE = 26.157,02 euro – ISEE= 10.632,94 euro;

5 componente: equivale al parametro 2,85 ISE = 30.303,87 euro – ISEE= 10.632,94 euro.

II fascia ISEE

Rientrano nella seconda fascia ISEE i seguenti scaglioni di reddito:

1 componente: equivale al parametro 1,00 ISE = 21.265,87 euro – ISEE= 21.265,87 euro;

2 componente: equivale al parametro 1,57 ISE = 33.387,42 euro – ISEE= 21.265,87 euro;

3 componente: equivale al parametro 2,04 ISE = 43.382,38 euro – ISEE= 21.265,87 euro;

4 componente: equivale al parametro 2,46 ISE = 52.314,05 euro – ISEE= 21.265,87 euro;

5 componente: equivale al parametro 2,85 ISE = 60.607,74 euro – ISEE= 21.265,87 euro.