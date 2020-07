ISEE Precompilato: DSU e servizi INPS online

Tratto dallo speciale: INPS

Servizi INPS per l'ISEE Precompilato: come accedere alla DSU online, quali dati inserire e quali sono già presenti, come apportare modifiche.

ISEE 2020: DSU Precompilata 14 Gennaio 2020 Per chi ha necessità di ottenere in fretta l’ISEE, magari per accedere al Bonus Vacanze, è disponibile un servizio INPS online per accedere ala propria DSU Precompilata. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il modulo che si presenta per ottenere l’indicatore della situazione economica, necessario per accedere a molte prestazioni e agevolazioni basate sul reddito. Utilizzando il servizio INPS online ISEE Precompilato, dopo la verifica delle informazioni integrate, è possibile ottenere l’attestazione in tempo reale. Nella sezione del sito dell’istituto previdenziale dedicata all’ISEE precompilato ci sono anche tutorial sull’acquisizione della DSU precompilata, le operazioni necessarie per visualizzare i dati e completare la dichiarazione., guide, modulistica, novità e FAQ, le risposte alle domande più frequenti. La propria DSU è disponibile in versione semi-compilata nella sezione “Prestazioni e servizi” del portale INPS, seguendo il percorso “Tutti i servizi” scegliendo poi la lettera i e infine la voce “ISEE precompilato”. Le istruzioni sono fornite con il messaggio 96/2020. => ISEE Precompilato: scarica la Guida INPS 2020 DSU precompilata: dati da inserire Per accedere alla propria DSU bisogna inserire la composizione del nucleo familiare indicando alcuni elementi di riscontro, che vengono poi verificati dall’INPS (anche incrociando dati con l’Agenzia delle Entrate) a tutela della privacy, e autodichiarare il possesso della delega. ISEE: Guida ai modelli e alla simulazione online 2 Luglio 2020 Dati precompilati I dati preinseriti sono ricavati dalle informazioni presenti negli archivi di INPS, Anagrafe tributaria e Catasto, comunicate dagli intermediari finanziari (saldi e giacenze medie): affitto casa, patrimoni mobiliari e immobiliari, redditi non esenti IRPEF, trattamenti INPS esenti IRPEF. Più nello specifico: redditi e alcune tipologie di spesa ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);

trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);

patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e, g, h dell’articolo 5 del DPCM 159/2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);

patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);

canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B). => Calcolo ISEE online su PMI.it Modifiche alla DSU precompilata Il servizio consente in qualsiasi momento di controllare lo stato della propria DSU precompilata, inserendo eventuali modifiche o dati aggiuntivi. I dati possono essere modificati, ad eccezione delle voci relative a trattamenti INPS e redditi dichiarati con 730 o Modello Redditi. Attenzione: la DSU precompilata è un’opzione facoltativa, non un obbligo, il contribuente può decidere di presentare la dichiarazione con la consueta modalità. Se vuoi aggiornamenti su ISEE inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.