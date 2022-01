Come si calcola l'ISEE, quali risultano essere le novità normative e quali sono le informazioni reddituali e patrimoniali da inserire nella DSU.

L’ISEE, richiesto per il diritto a servizi e prestazioni sanitarie e sociali (nonché per quantificare l’importo dell’Assegno unico e universale per figli a carico), tiene conto di diversi parametri ai fini del calcolo: reddito, comprovato dalla dichiarazione presentata (730, Redditi) Certificazione Unica o altra documentazione idonea in caso di redditi esenti IRPEF; patrimonio mobiliare e immobiliare; componenti del nucleo familiare; presenza di eventuali componenti con disabilità. Dunque, il valore ISEE non equivale al reddito dichiarato ma è frutto di una elaborazione di diversi fattori.

Vediamo come si calcola l’ISEE a livello pratico ed a cosa serve nello specifico.

Cosa e l’ISEE e come usarlo

La base di calcolo dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica), un documento in cui vengono riportate le informazioni che vanno a riassumere la situazione economica del nucleo familiare, utili ai fini della determinazione del valore della situazione economica equivalente e pertanto necessario per il rilascio dell’attestazione ISEE.

L’ISEE può essere utilizzato per accedere a servizi e prestazioni agevolate, come il Reddito di Cittadinanza, la riduzione o l’esenzione delle tasse scolastiche e universitarie, agevolazioni comunali e regionali, vari bonus previsti dalla normativa vigente come il bonus elettrico, gas e idrico, il bonus sport ed anche per quantificare il massimo importo spettante dell’Assegno unico che sostituisce dal 2022 le detrazioni e i bonus per i figli a carico.

Parametri di calcolo dell’Indicatore

L’ISEE si calcola tenendo conto dei redditi percepiti e dei patrimoni posseduti nei due anni precedenti. E questa è un’importante differenza rispetto agli anni precedenti: per le DSU presentate nel 2022, l’anno di riferimento per il patrimonio è lo stesso che per i redditi, quindi nel calcolo dell’ISEE rientrano:

i redditi 2020 , dati dalla somma dei redditi imponibili di tutti i membri del nucleo familiare, dal quale viene dedotto il canone di locazione e aggiunto il rendimento del patrimonio immobiliare;

, dati dalla somma dei redditi imponibili di tutti i membri del nucleo familiare, dal quale viene dedotto il canone di locazione e aggiunto il rendimento del patrimonio immobiliare; i beni immobili posseduti nel 2020 , ovvero la somma del valore di fabbricati e terreni (agricoli ed edificabili), posseduti da ciascuno dei membri della famiglia, al netto di debiti gravanti sulla proprietà;

, ovvero la somma del valore di fabbricati e terreni (agricoli ed edificabili), posseduti da ciascuno dei membri della famiglia, al netto di debiti gravanti sulla proprietà; gli investimenti mobiliari al 31 dicembre 2020, composto dal valore dei conti correnti, titoli, depositi, titoli di Stato e altre attività finanziarie possedute da tutti i membri del nucleo familiare.

I dati per la DSU

Concorrono al patrimonio mobiliare ai fini ISEE i seguenti elementi:

saldo contabile dei depositi bancari e postali al 31/12/2020 ed estratti conto con giacenza media annua;

contabile dei depositi bancari e postali al ed estratti conto con giacenza media annua; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati;

titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;

contratti di assicurazione sulla vita.

Per determinare il patrimonio immobiliare bisogna considerare le seguenti informazioni:

visure catastali, certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili);

catastali, certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili); valore IVIE degli immobili detenuti all’estero;

detenuti all’estero; atto notarile di donazione di immobili, per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali;

certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.

Per l’ISEE bisogna anche tenere conto dei veicoli posseduti alla data della dichiarazione, indicando: targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RID di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc; targa o estremi di registrazione al RID di navi e imbarcazioni da diporto.

Come si calcola l’ISEE: la formula

Il primo passo per ottenere l’importo dell’ISEE è quello di calcolare l’ISE, applicando la seguente formula:

ISE = { Reddito + [(Patrimonio Mobiliare + Patrimonio Immobiliare) × 20%] }

L’ISEE sarà poi pari all’ISE diviso il parametro della scala di equivalenza. In formule:

ISEE= ISE/ parametro della scala di equivalenza

Calcolo ISEE: la scala di equivalenza

Il parametro ISEE della scala di equivalenza serve a tenere conto del numero di componenti del nucleo familiare (l’ISEE, a parità di redditi e patrimoni, sarà tanto più basso quanto più numeroso è il nucleo familiare). Riportiamo di seguito i parametri della scala di equivalenza ISEE:

1 membro = 1,00;

2 membri = 1,57;

3 membri = 2,04;

4 membri = 2,46;

5 membri = 2,58;

dal sesto membro in poi il parametro aumenta di 0,35 per ogni ulteriore membro del nucleo familiare.

Le maggiorazioni previste

Di seguito riportiamo le maggiorazioni che tengono conto di situazioni specifiche:

0,5 punti nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti membri con disabilità ;

; 0,2 punti nel caso in cui il nucleo familiare abbia tre figli ;

; 0,3 punti nel caso in cui nel nucleo familiare entrambi i genitori, o l’unico presente, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi rispetto all’anno per il quale sono dichiarati i redditi;

o di impresa per almeno sei mesi rispetto all’anno per il quale sono dichiarati i redditi; 0,35 punti nel caso in cui il nucleo familiare abbia almeno cinque figli ;

; 0,3 punti nel caso in cui nel nucleo familiare siano composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e figli minorenni ;

; 0,2 punti nel caso in cui il nucleo familiare abbia figli minorenni ;

; 0,3 punti nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia almeno un figlio con meno di tre anni ;

; 1 punto se nel nucleo familiare è presente un membro ricoverato in strutture per disabili.