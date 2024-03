Bollette: Bonus Sociale 2024 dimezzato e nuovi tagli da aprile

Emergenza bollette: in calo nel 2024 gli importi e i beneficiari del Bonus Sociale ARERA, che da aprile perde anche il contributo aggiuntivo straordinario.

Con la fine del mercato tutelato ed il rincaro delle bollette ormai stabilizzatosi su cifre ben al di sopra degli scorsi anni, è sempre più evidente come non risulti sufficiente il Bonus Sociale 2024, confermato dalla Manovra ma con diverse modifiche, soprattutto in termini di requisiti economici di accesso e di importo delle agevolazioni spettanti.

A cambiare sono state prima di tutto le soglie ISEE per rientrare nella platea dei beneficiari, che si è fortemente ridotta rispetto al 2023.

Bonus bollette: meno aiuti alle famiglie a basso reddito

Questo effetto è la conseguenza dell'eliminazione della salvaguardia temporanea delle famiglie con ISEE superiore a 9.530 euro: era stato previsto un innalzamento prima a 12mila euro e poi a 15mila euro per far fronte ai rincari dovuti alla guerra in Ucraina e alla crisi del gas.

Da quest’anno sono sparite le maggiorazioni ed il Bonus Sociale ARERA è rimasto riservato alle sole famiglie con ISEE fino a 9.530 euro.

In calo anche valore stesso dell’agevolazione, che ha subito un forte ridimensionamento degli importi. Prendendo in considerazione una famiglia composta da due persone, ad esempio, l’agevolazione attuale si ferma a 142,74 euro e arriva fino a 201,3 euro per i nuclei che superano le quattro persone.

Tabella importi bonus luce 2024

Tabella importi bonus gas 2024

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del Bonus Elettrico, nulla cambia: il contributo si ottiene in automatico in bolletta, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU) al fine dell’attestazione ISEE.

Stop al contributo straordinario da fine marzo

Bonus Bollette: in scadenza il contributo straordinario 6 Marzo 2024 A partire da aprile 2024, inoltre, verrà meno anche il contributo aggiuntivo straordinario introdotto dal Governo con copertura estesa fino al primo trimestre dell’anno, quindi disponibile fino al mese di marzo.

Lo aveva previsto ’articolo 1 del testo della Manovra, al comma 14 (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico):

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Dunque, da aprile non spetta più ed il Governo non lo ha prorogato.

In conclusione, l’efficacia dei bonus bollette quest’anno appare fortemente ridimensionata, senza particolari possibilità di un ritorno ai vecchi aiuti.