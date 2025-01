Composizione negoziata per la crisi d’impresa: i numeri 2025

Contenuto il ricorso allo strumento della composizione negoziata per evitare il fallimento ma crescono i tavoli di crisi attivi o in monitoraggio al MIMIT.

Ancora poche le aziende che scelgono di ricorrere alla composizione negoziata per gestire la crisi d’impresa e scongiurare la chiusura e il fallimento, accedendo alle misure di supporto previste da questo strumento.

Stando ai dati resi noti dall’ultimo monitoraggio dell’Osservatorio sulla crisi di impresa presentati da Unioncamere, sono 1.963 le istanze di accesso alla composizione negoziata presentate dal 15 novembre del 2021.

Sono quasi 2mila le adesioni, mentre ammontano a 34 i tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla fine di dicembre 2024. Tra questi figurano brand molto conosciuti, come Coin, Conbipel, Natuzzi e Piaggio Aero Industries solo per citarne alcuni, ma altrettanti marchi celebri compongono l’elenco dei tavoli di crisi in monitoraggio, come Alitalia ed Electrolux Italia.

Secondo il report di Unioncamere, inoltre, delle 1.963 istanze presentate sono 1.097 le pratiche concluse, delle quali il 19% ha avuto esito favorevole: si tratta di una percentuale in aumento rispetto all’anno precedente, tanto che a crescere è anche il tasso di successo medio trimestrale pari al 20,5% a partire dal 1° gennaio 2023.