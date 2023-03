Decreto Bollette: i nuovi aiuti del Governo da aprile

Stretta nel Decreto Bollette con gli aiuti dopo marzo: ipotesi di sconto flessibile in base ai consumi per le famiglie e al prezzo del gas per le imprese.

L’unica misura di cui si può ragionevolmente attendere la proroga è il Bonus Sociale, per il resto ci sono molti punti interrogativi sul decreto Bollette che il Governo si prepara ad approvare entro fine mese.

Bonus Bollette, anticipazioni sul restyling di Governo 3 Febbraio 2023 Come noto, l’esecutivo studia un nuovo meccanismo che renda in parte gli aiuti selettivi in base al risparmio energetico. Una soluzione che da una parte continui a sostenere famiglie a fronte del caro energia, dall’altra contenga elementi che premino i comportamenti virtuosi: superata una certa soglia di consumi a prezzo ridotto, il costo della tariffa salirà per la quota eccedente, applicando gradualmente le tariffe piene.

Questo nuovo meccanismo non entrerebbe in funzione subito ma dal terzo o quarto trimestre, quindi per le bollette delle secondo trimestre (da aprile) le attese si concentrano sulle scelte legate all’azzeramento degli oneri di sistema. Su questo punto non è stata decisa né la proroga – ma è possibile che venga rimodulato (trasformato in uno sconto) – né tanto meno l’eventuale eliminazione dell’aiuto, non si può quindi escludere che non venga più riproposto, anzi: è questa l’ipotesi più accreditata. Al suo posto, una sorta di compensazione, dall’autunno sostituita dal nuovo meccanismo allo studio, con lo sconto applicato in base ai consumi virtuosi (il nuovo “bonus famiglia” in bolletta).

Coinvolgendo anche l’ARERA, l’esecutivo sta studiando dunque soluzioni sostenibili per i conti dello Stato (le misure contro il caro energia, lo ricordiamo, hanno impegnato quasi due terzi delle risorse della Legge di Bilancio 2023). Ma che tengano conto anche dei costi prevedibilmente in salita con la stagione fredda dal prossimo ottobre.

Incertezza anche sulle scelte relative all’aliquota IVA al 5%. Dovrebbe comunque rimanere ridotta almeno fino a giugno, assieme all’azzeramento degli oneri impropri. Sul Bonus Sociale luce e gas sembra invece che non ci siano molti dubbi: dovrebbe essere prorogato lasciando la soglia ISEE a 15mila euro. almeno fino a giugno.

Per quanto riguarda le imprese, sembra difficile che vengano prorogati gli attuali crediti d’imposta senza modifiche. In questo caso, più che i comportamenti virtuosi, la direzione intrapresa sembra andare verso una modulazione delle agevolazioni, rendendole flessibili rispetto al costo del gas: se i prezzi dell’energia saliranno oltre una determinata soglia (secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere di 70 euro per megawattora) allora scatterà il diritto al credito, altrimenti si pagherà la bolletta piena.

La decisione finale sarà presa a giorni, visto che il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri all’inizio della prossima settimana, per martedì 28 marzo. Le misure attualmente previste sono in vigore fino al 31 marzo, per cui entro questa data il nuovo provvedimento dovrà essere approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.