Bonus Sociale Luce e Gas prorogato: importi e doppia soglia

Con il DL Aiuti è stato prorogato fino a fine settembre il Bonus Sociale potenziato sulle bollette di luce e gas, con compensazione automatica e rimborso.

Il potenziamento del Bonus Sociale applicato alle bollette di luce e gas per le famiglie a basso reddito si applicherà almeno fino alla fine di settembre, così da compensare i rincari legati all’aumento dei costi dell’energia. Con buona probabilità, si arriverà a prorogare la misura fino a fine anno, con un meccanismo di retroattività da gennaio o da aprile in base al valore ISEE. Vediamo come funziona.

Bonus Sociale potenziato: importi 2022

Il Bonus Sociale per la bolletta di luce e gas comporta un aggiornamento su base trimestrale dei prezzi applicati dall’ARERA (l’autorità per l’energia), che ne definisce gli importi.

Il valore del bonus elettrico , in particolare, varia in base al numero di componenti del nucleo ISEE, da un minimo di compensazione di 110,4 euro (da sommare ai 128 euro di bonus ordinario) per una coppia ad un massimo di 157,32 euro (da sommare al bonus ordinario di 177 euro) per le famiglie numerose.

Il Bonus Sociale per disagio fisico prevede una compensazione integrativa che va da un minimo di 36,8 euro ad un massimo di 91,08 euro in base ai kWh/anno di extra-consumo, sempre da sommare al bonus ordinario (che va da un minimo di 189 euro ad un massimo di 475 euro.

L'importo del Bonus gas dipende non solo dal reddito ISEE e dal profilo dell'utenza ma anche dalla zona climatica della fornitura e della stagionalità. Si va da una compensazione integrativa di 5,52 euro euro ad un massimo di 10,12 euro.

Poiché l’innalzamento della soglia ISEE per l’accesso al Bonus Sociale è stato disposto ad aprile, passando da 8.265 euro a 12.000 euro (resta la soglia ISEE non superiore a 20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico), si è creata una doppia soglia di accesso al beneficio della retroattività dello sconto per chi presenta una DSU con il requisito di reddito.

lo sconto retroattivo (con conguaglio in bolletta) in bolletta parte da gennaio per le utenze che, nel corso del 2022, presenteranno una DSU con ISEE non oltre gli 8.265 euro .

lo sconto parte invece da aprile per le utenze che, sempre nel corso del 2022, presenteranno una DSU con ISEE fino a 12mila euro.

=> Calcolo ISEE online

Le novità nel DL Aiuti

Con il Decreto Aiuti, il Bonus Sociale è riconosciuto anche alle utenze che hanno già pagato la bolletta piena e che successivamente hanno presentato un ISEE con soglia di reddito fino a 12.000 euro. Limitatamente al primo trimestre dell’anno e per un ISEE fino a 8.265, si potrà anche ottenere la compensazione automatica nelle bollette successive a quelle di riconoscimenti ISEE (tramite presentazione DSU) e, laddove non possibile, il rimborso automatico.

Beneficiari: chi deve fare domanda e chi no

In entrambi i casi, non serve inoltrare domanda: per ottenere l’agevolazione basta avere un ISEE in corso di validità, che si ottiene presentando ogni anno la DSU. Automatico, invece, il Bonus Sociale per i percettori del Reddito/Pensione di Cittadinanza, ai quali spettano tutti i bonus elettrico, gas e acqua.

L’accesso al Bonus Sociale in bolletta resta invece vincolato alla presentazione della domanda per gli utenti domestici che versano in situazioni di disagio fisico (grave malattia o utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita).