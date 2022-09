DL Aiuti e caro bollette: il Parlamento litiga mentre il Paese è in ginocchio

All'incertezza UE sulle misure comuni di contrasto alla crisi del gas fa eco la stasi politica italiana, incollata ai sondaggi mentre le imprese chiudono.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Relazione al Parlamento sull’aggiustamento di bilancio, che prevede 6,2 miliardi di maggiori entrate destinate al futuro Decreto Aiuti ter. Soldi appena sufficienti al rinnovo dei crediti d’imposta per la fornitura di energia da parte delle imprese ad alto consumo di energia e gas.

Crisi energetica: aiuti in stallo

In realtà, nei piano del Governo Draghi il provvedimento puntava a raddoppiare tali risorse, raggiungendo una dote di almeno 12-13 miliardi, ma le agitazioni parlamentari stanno rendendo questo obiettivo una corsa a ostacoli.

A Palazzo Madama, infatti, è ancora polemica sul sul Decreto Aiuti bis, con il rischio di non centrare i tempi massimi di approvazione e di perdere le risorse.

La speranza del Governo uscente è quella di riuscire almeno a chiudere la partita prima delle elezioni del 25 settembre, per evitare ritardi in questo momento inaccettabili per il Paese. Ma i partiti sembrano avere altre mire in questo momento.

Imprese alla deriva

Energia: bonus e sconti ma la crisi incombe 31 Agosto 2022 Di fatto, come denunciano tutte le associazioni d’impresa, il mondo produttivo è “alla canna del gas”. In tutti i sensi. Da un lato i rincari dell’energia per le PMI saliti del 300%, dall’altro il braccio di ferro europeo per imporre un tetto al prezzo del gas ai fornitori, che la fanno da padrone sulle spalle di intere economie nazionali, compresa quella italiana.

Una tempesta perfetta innescata da una guerra tanto assurda quanto inaspettata ad accendere la miccia corta lasciata incustodita per troppo tempo: quella inflazionistica, ampiamente prevista come effetto rebound del post-Covid ma non gestita con le dovute accortezze dalle banche centrali, le cui misure di contrasto (vedi il continuo rialzo dei tassi d’interesse da parte della BCE) finiscono soltanto a far tornare i conti ma non considerano le enormi conseguenze a livello economico sul credito ed i consumi.

Imprese a rischio lockdown energetico 2 Settembre 2022 Dopo il lockdown Covid chi ci avrebbe detto che sarebbe toccato al lockdown produttivo?

In Italia le aziende guardano con speranza ai partiti, che tuttavia preferiscono primeggiare nei sondaggi piuttosto che collaborare per aiutare subito il Paese mettendosi d’accorso. In Europa il “ricatto Putin” contro le sanzioni divide i coraggiosi dai timorosi, rendendoci tutti schiavi delle quotazioni al Ttf di Asterdam del gas, capace di bruciare miliardi e far chiudere saracinesche.

Dopo l’annuncio imminente della decisione sul price cap, lo stralcio della discussione su questo tema fondamentale dall’agenda dell’Eurogruppo del 9 settembre davvero sembra giocare a favore del “ricatto russo”, che tuttavia coinvolge anche i cosiddetti fornitori alternativi.

Il coltello dalla parte del manico sembrano averlo loro ma in realtà le misure politiche in atto per arginare tale potere non mancano: lo dimostrano i piani nazionali (come quello del Ministro Cingolani), volti a ridurre drasticamente la dipendenza dal gas russo (e non solo). Ci vuole fiducia. Ci vuole coraggio. L’unione fa la forza (e non è solo un modo di dire se pensiamo all’Unione Europea).