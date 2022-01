Decreto Covid: vaccino, scuola e ripartenza sono le priorità

Obbligo vaccinale per uscire dall'emergenza, scuole aperte per tutelare i giovani, scelte basate sui numeri: il Governo spiega l'ultimo decreto Covid.

L’approccio più flessibile nella gestione della pandemia rispetto al passato è dovuto al vaccino, che consente di non chiudere le scuole e le attività economiche, ma resta ferma la prudenza che impone nuove misure Covid come l’obbligo di vaccino per gli over 50 e il Super Green Pass per i lavoratori con almeno 50 anni, scelte fondate su evidenze scientifiche, che insistono sull’arma decisiva contro il Coronavirus: la campagna vaccinale.

L’Esecutivo ha spiegato la ratio dei provvedimenti adottati con il decreto del 5 gennaio (ed il Premier si è anche scusato per aver sottovalutato la necessità di un incontro con la stampa a ridosso dell’approvazione del decreto).

Conferenza stampa sul Decreto Covid

Il Governo ribadisce la ratio alla base degli ultimi provvedimenti anti Covid adottati sottolineando a più riprese un altro punto chiave: «la scuola è fondamentale per la nostra democrazia», come ha sottolineato il premier, Mario Draghi in conferenza stampa insieme al ministro della Sanità, Roberto Speranza, a quello dell’Istruzione Patrizio Bianchi e al presidente del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli.

L’approccio di Governo

Nuovo Decreto Covid: obbligo vaccinale sopra i 50 anni 5 Gennaio 2022 Il punto di partenza è il seguente: il contagio sta salendo, anche in termini di pressione sugli ospedali e si passaggi di colore delle Regioni. Come ha spiegato il Premier, le nuove restrizioni servono per «affrontare con realismo, prudenza e fiducia, e soprattutto con unità» l’attuale fase. L’arma fondamentale continua a essere il vaccino, e su questo fronte si inseriscono le nuove norme:

le scuole restano aperte perché, numeri alla mano, sono ancora sicure (si va in DAD solo a fronte di focolai) e rappresentano un presidio democratico;

l’estensione dell’ obbligo vaccinale è necessaria perché i dati confermano l’importanza dello scudo vaccinale contro l’aggravarsi della malattia.

Obbligo vaccinale

Speranza ha fornito numero precisi. Le persone senza alcuna copertura vaccinale sono il 10% degli over 12 ed occupano più dei due terzi delle terapie intensive, nonché più della metà dei ricoveri. Su questo fronte il messaggio è chiarissimo: «gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. I quali hanno probabilità molto maggiori di sviluppare la malattia in forme gravi». Quindi, c’è il preciso «invito a vaccinarsi, e anche a fare la terza dose».

Il Governo non ha mai fatto mistero dell’importanza del vaccino, ma in questo caso l’invito è particolarmente pressante. L’obbligo è previsto solo per gli over 50 in considerazione delle fasce di rischio della popolazione. Chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi, anche con Omicron.

Super Green Pass

Questa stessa ratio è alla base delle nuove norme sul lavoro, in particolare l’obbligo di vaccino per alcune categorie professionali e, dal 15 febbraio, per tutti i lavoratori con oltre 50 anni. L’obiettivo è di fronteggiare la nuova impennata dei contagi utilizzando il vaccino come punto di forza che consenta di non chiudere nuove attività e di limitare ulteriormente la vita sociale e quotidiana.

Cambi di colore

Covid, nuove regole dal 10 gennaio 7 Gennaio 2022 Uno dei parametri fondamentali per i cambi di colore delle Regioni, quindi per le restrizioni, è la pressione sugli ospedali. E al momento, su questo i dati dicono che implementare la vaccinazione è determinante. Il ministro Speranza ha mostrato un grafico, che evidenzia l’incidenza sulla non vaccinazione sulla pressione su terapie intensive e ospedali. Fra i non vaccinati, ci sono 23,2 persone ogni 100mila abitanti che rischiano di andare in terapia intensiva, contro lo 0,9% di una persona che ha anche la terza dose di vaccino e l’1% di chi ha completato il ciclo primario.

Scuola

Lungo capitolo dedicato alla Scuola. Per il Governo, la didattica in presenza è una priorità. Anche in considerazione degli effetti che quella a distanza (DAD) ha sugli studenti. «Questo sistema – spiega Draghi – è necessario in caso di emergenza drammatica, ma provoca disuguaglianze destinare a restare». Ragazzi e ragazze «hanno risentito più di tanti altri delle chiusure, da un punto di vista psicologico e di formazione». E ci sono una serie di conseguenze di lungo periodo della mancata frequentazione in presenza: «la perdita di reddito nel corso della vita lavorativa a fronte di un grado di istruzione inferiore».

Se gli studenti «la sera possono andare in pizzeria o possono fare sport», è corretto che prima di tutto vadano anche a scuola, «non ha senso chiudere prima la scuola che tutto il resto».