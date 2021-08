Fisco 2021: più tasse e contributi, meno controlli

Entrate tributarie e contributive: il rapporto del Ministero dell'Economia per il primo semestre 2021 evidenzia una crescita complessiva del 10,2%.

Il Rapporto MEF sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel primo semestre del 2021 registra nel complesso una crescita del 10,2% (+30.826 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020. Il dato si articola in un +11,9% (+ 23.624 milioni di euro) per le entrate tributarie e +6,8% (+7.202 milioni di euro) per le entrate contributive, integrando il dato già diffuso il 5 agosto scorso.

Aumento del gettito

Riduzione incassi da accertamento

il Decreto Lavoro (DL 99/2021) ha ulteriormente prorogato al 31 Agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e altri atti di riscossione;

di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e altri atti di riscossione; il Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) ha differito al 31 Ottobre 2021 il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30 Novembre 2021 il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio.

Incremento entrate contributive

Gli incassi contributivi nel primo semestre del 2021 sono risultati pari a 112.497 milioni di euro (+6,8%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, anche in questo caso per effetto delle misure adottate dal Governo a contrasto dell’emergenza sanitaria, come ad esempio le sospensioni ed il recupero dei versamenti contributivi. A tale risultato concorrono sia le entrate contributive del settore privato (+8%) sia quelle delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici (+2%).