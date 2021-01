Mappa Covid: cambio di zone in Italia e in Europa

Italia sempre più gialla ed anche la UE lascia in zona rosso scuro solo per Friuli e Trento: il punto sui passaggi di zona Covid dal 31 gennaio.

Migliora la mappa del rischio contagio Covid: da domenica 31 gennaio diverse regioni passano dalla zona arancione a quella gialla, mentre solo la provincia di Bolzano resta in zona rossa. Ancora attesi i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul quale si basano le Ordinanze del Ministero della Salute sui cambi di colore delle Regioni, ma in vista dovrebbero esserci la promozione in zona gialla di Veneto, Emilia Romagna e Calabria, mentre la Sicilia passerebbe dalla zona rossa a quella arancione. Fra le Regioni che resteranno in zona arancione, diverse hanno dati da promozione, anche se per il momento non è scattato il passaggio di colore, rinviato alla prossima settimana (sempre che il trend resti positivo).

Novità anche dall’Europa, che colloca nelle nuova zone rosso scuro Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, mentre non rientrano in questa nuova fascia ad alto rischio (diversamente dalle anticipazioni) Veneto ed Emilia Romagna. Vediamo tutto.

Cambio di zona per le Regioni

Partiamo dalla nuova mappa cromatica dell’Italia, che come sempre entrerà in vigore di domenica (in questo caso il 31 gennaio). Dovrebbero restare arancioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, e vi rientra la Sicilia. In zona gialla, a Basilicata, Campania, Toscana, provincia di Trento e Molise, si aggiungono Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Infine, resta in zona rossa la provincia di Bolzano.

Le Regioni con i dati in miglioramento (che quindi dalla prossima settimana potrebbero passare dalla zona arancione a quella gialla), sono Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto.

Regole Covid per fascia cromatica

Ricordiamo come di consueto le principali regole Covid che sia applicano nelle tre zone. In tutta Italia, fino al prossimo 15 gennaio, sono vietati gli spostamenti fra Regioni, indipendentemente dalla fascia di rischio. Si possono varcare i confini regionali solo per motivi di salute, lavoro o necessità.

Fascia gialla : spostamenti liberi all’interno della Regione dalle 5 alle 22. Aperti i negozi, bar e ristoranti possono fare servizio al tavolo fino alle 18, delivery senza limiti di orario, e take away con orari differenziati: i bar solo fino alle 18, i ristoranti fino alle 22. Fino a sabato 30 gennaio sono in fascia gialla Basilicata, Campania, Toscana, provincia di Trento e Molise, da domenica 31 gennaio a domenica 7 febbraio si dovrebbero aggiungere Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

: spostamenti liberi all’interno della Regione dalle 5 alle 22. Aperti i negozi, bar e ristoranti possono fare servizio al tavolo fino alle 18, delivery senza limiti di orario, e take away con orari differenziati: i bar solo fino alle 18, i ristoranti fino alle 22. Fino a sabato 30 gennaio sono in fascia gialla Basilicata, Campania, Toscana, provincia di Trento e Molise, da domenica 31 gennaio a domenica 7 febbraio si dovrebbero aggiungere Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Fascia arancione : spostamenti liberi all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22. Possono uscire dal Comune gli abitanti dei centri sotto i 5mila abitanti, restando in un raggio di 30 km e senza andare nei comuni capoluogo. Aperti i negozi. Bar e ristoranti non possono fare servizio al tavolo, ma solo asporto e consegne a domicilio. Anche qui, il delivery non ha limiti di orario, il take away è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti. Fino a sabato 30 gennaio sono in fascia arancione Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, da domenica 31 gennaio a domenica 7 febbraio con saranno probabilmente arancioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta.

: spostamenti liberi all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22. Possono uscire dal Comune gli abitanti dei centri sotto i 5mila abitanti, restando in un raggio di 30 km e senza andare nei comuni capoluogo. Aperti i negozi. Bar e ristoranti non possono fare servizio al tavolo, ma solo asporto e consegne a domicilio. Anche qui, il delivery non ha limiti di orario, il take away è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti. Fino a sabato 30 gennaio sono in fascia arancione Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, da domenica 31 gennaio a domenica 7 febbraio con saranno probabilmente arancioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. Fascia rossa: divieto di spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. E’ consentito andare a trovare parenti e amici, in un massimo di due persone, per una sola volta al giorno. Chiusi tutti i negozi, con l’eccezione di quelli che vendono generi di prima necessità (alimentari, farmaci, edicole, tabacchi, e tutti gli esercizi compresi negli allegati 23 e 24 al Dpcm del 14 gennaio). Per bar e ristoranti stesse regole delle zone arancioni. Fino a sabato 30 gennaio sono rosse Sicilia e provincia di Bolzano, da domenica 31 e per l’intera settimana successiva solo la provincia di Bolzano.

Regole per i viaggi nella UE

Viaggi UE: norme Covid e zone rosso scuro, Italia nel mirino 25 Gennaio 2021 Passiamo all‘Europa. Come noto, la settimana scorsa è stata istituita una nuova fascia, rosso scuro, in cui vengono classificate aree con rischio contagio considerato molto alto, per viaggiare nelle quali sono necessarie precauzioni più stringenti.

La scorsa settimana era stato anticipato che sarebbero andate in zona rosso scuro quattro regioni italiane, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia di Bolzano. Invece ora l’orientamento è di prevedere queste ulteriori restrizioni, ovvero al zona rosso scuro, solo per Friuli e provincia di Bolzano. Si attendono ancora le decisioni ufficiali, in questo caso a rilevare è il monitoraggio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Fra le altre zone rosso scuro, gran parte di Spagna e Portogallo, l’Irlanda, alcune regioni di Francia, Germania, Repubblica Ceca, Europa centro-orientale, Svezia e Cipro.

Attenzione: la classificazione europea non cambia le regole sopra elencate da seguire all’interno dell’Italia, in cui restano valide le norme relative alle fasce di attribuzione sopra riportate. La classificazione europea serve solo in caso di viaggi. Ebbene, chi va o esce dalle nuova zone rosso scuro, deve fare un test prima della partenza e la quarantena all’arrivo (con una serie di eccezioni, ad esempio per transfrontalieri, personale viaggiante dei mezzi di trasporto).