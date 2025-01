Stipendi insufficienti: ecco come arrotondano gli Italiani

Un quarto degli italiani arrotonda lo stipendio con entrate mensili aggiuntive, optando per piccoli investimenti, rendite, affitti o doppio lavoro.

Aumentare le entrate mensili per integrare lo stipendio è un’esigenza condivisa da molti italiani, interessati a trovare strategie per migliorare la propria situazione finanziaria e “arrotondare” rispetto al guadagno standard lavorativo.

A rivelarlo è un’indagine condotta in più Paesi da YouGov per la banca digitale N26. Lo studio che mostra come il 25% degli italiani si sia ritagliato un’entrata mensile extra rispetto allo stipendio. La percentuale nazionale, comunque, è la più bassa tra gli Stati presi in considerazione dall’indagine, vale a dire Germania, Austria, Francia e Spagna.

Se da un lato ammonta al 31% la quota degli italiani che ammette di aver constatato un peggioramento della situazione finanziaria nel corso del 2024, dall’altro lato il 32% afferma di considerare prioritaria la ricerca di metodi per incrementare il reddito.

Tra le soluzioni per ottenere una rendita fissa aggiuntiva ogni mese accanto allo stipendio, in via preferenziale gli Italiani scelgono le seguenti opzioni:

portafogli d’investimenti (12%):

affitti, dividendi e altre rendite (7%);

doppio lavoro o lavoro freelance (7%).

In ogni caso, per la maggioranza delle persone coinvolte nell’indagine queste forme di guadagno aggiuntivo riuscirebbero a coprire solo minimamente il reddito principale, rappresentando meno del 10% del reddito complessivo.