NASPI: scadenze di gennaio per non perdere il sussidio

Comunicazione reddituale per non perdere la disoccupazione: ecco chi sono i titorali NASpI con obbligo di invio del modello NASpI-COM all'INPS.

L’INPS comunica l’avvio della campagna informativa diretta ai percettori dell’indennità mensile di disoccupazione NASpI, finalizzata alla comunicazione del reddito presunto riferito all’anno 2025. La campagna è rivolta ai titolari del sussidio che, durante l’anno 2024, hanno dichiarato un reddito annuo presunto diverso da zero.

In questi casi, infatti, è necessario dichiarare il reddito presunto per l’anno 2025 entro il 31 gennaio 2025 per poter continuare a fruire dell’indennità NASpI, anche in presenza di reddito pari a “zero”.

Le comunicazioni dell’INPS possono pervenire attraverso email o SMS, oppure con posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea (la comunicazione è sempre presente all’interno dell’area riservata “MyINPS”).

NASpI e DIS-COLL: nuovi adempimenti e scadenze SIISL 20 Dicembre 2024 La dichiarazione deve essere inviata attraverso il modello NASpI-COM, messo a disposizione sul portale ufficiale INPS previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo oppure su “App IO” e eIDAS. La comunicazione, inoltre, può essere presentata rivolgendosi gli Istituti di patronato.

In caso di mancato invio del modulo o di informazioni incomplete o errate, come precisa l’INPS, può comportare la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.