CCNL Moda: subito 95 euro in più in busta paga

Rinnovato il Contratto di Lavoro del comparto Tessile, Abbigliamento e Moda: 95 euro in più in busta paga a dicembre con altri due scatti nel 2025.

È stata siglata l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del comparto Tessile, Abbigliamento e Moda, scaduto il 31 marzo 2024.

Il nuovo CCNL, in vigore fino al 31 marzo 2027, coinvolge oltre 372mila dipendenti impiegati in circa 41mila imprese.

L’intesa ha stabilito un aumento complessivo (TEC) di 232 euro nel periodo di vigenza contrattuale, mentre per quanto riguarda il TEM, è previsto un aumento di 200 euro suddiviso in tre tranche:

95 euro 1° dicembre 2024;

57 euro 1° gennaio 2026;

48 euro 1° gennaio 2027.

Per quanto riguarda il welfare sanitario, inoltre, le imprese del comparto verseranno per ciascun lavoratore un contributo aggiuntivo di 3 euro al fondo sanitario Sanimoda, più 2 euro all’assicurazione per la non autosufficienza (LTC).

Tra le numerose novità, infine, compare anche l’inserimento delle linee guida sulle ferie solidali e sulla partecipazione, oltre all’aumento della banca ore che passa da 32 a 40, all’accoglimento del protocollo nazionale sullo smart working e all’aggiunta di un mese rispetto alla legge nazionale a favore delle donne vittime di violenza di genere.