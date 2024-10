Scegliere i Buoni Acquisto Pluxee come regali di Natale aziendali genera vantaggi per i dipendenti e per le imprese, che possono beneficiare della totale deducibilità fiscale consentendo ai collaboratori di vivere esperienze di shopping innovative e di valore.

I regali di Natale aziendali sono da sempre una valida occasione per consolidare il rapporto di gratitudine e fiducia tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti: un’opportunità da cogliere al fine di potenziare la motivazione, rafforzare le relazioni e aumentare il livello di soddisfazione.

Optando per i buoni acquisto come regali aziendali per le festività natalizie, è possibile creare relazioni significative con i collaboratori, offrendo loro una risorsa altamente personalizzabile e concedendogli la massima libertà di scelta e, allo stesso tempo, ottenere numerosi vantaggi fiscali.

Mettere a disposizione dei dipendenti un benefit come quello dei Buoni Acquisto, infatti, rappresenta una pratica sempre più diffusa nelle aziende di tutte le dimensioni: secondo il Quarto Rapporto sulla Contrattazione di secondo livello realizzato dall’area ricerca della Fondazione Di Vittorio insieme alla Cgil, ad esempio, negli accordi aziendali avviati tra il 2021 e il 2023 aumentano le prestazioni welfare che erogano buoni e carte acquisto, presenti nel 15,2% dei casi.

Dietro questo trend positivo, inoltre, si cela la qualità e la varietà di benefit e piani di welfare messi a disposizione da partner esperti e affidabili, come Pluxee, in grado di rispondere in modo efficace alle richieste che arrivano dalle imprese e dai loro collaboratori.

Perché il Buono Acquisto è il regalo di Natale aziendale perfetto?

Rispetto ai regali aziendali tradizionali, i Buoni Acquisto rappresentano una soluzione originale e strategica caratterizzata da un duplice beneficio: oltre a soddisfare le preferenze di tutti i dipendenti, infatti, sono convenienti dal punto di vista fiscale per il datore di lavoro.

I vantaggi dei buoni acquisto come regali aziendali: deducibilità e vantaggi fiscali

Uno dei principali benefici per le aziende che scelgono i Buoni Acquisto come regali di Natale è dato certamente dalla totale deducibilità fiscale dal reddito d’impresa. I Buoni Acquisto, infatti, rientrano tra i Fringe Benefit e sono esentasse fino a 2mila euro a dipendente con figli a carico (fino a mille euro per tutti gli altri), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Per i Fringe Benefit, inoltre, non è prevista alcuna tassazione IRPEF per il lavoratore.

Flessibilità e libertà di scelta per i dipendenti

Scegliere i Buoni Acquisto come regalo di Natale significa offrire ai dipendenti la possibilità di vivere esperienze su misura. Pluxee, ad esempio, dispone di una vasta rete di partner, con oltre 22.000 punti vendita in tutta Italia e numerosi shop online convenzionati. L’offerta spazia da alimentari e abbigliamento a carburante, cosmetica, elettronica, libri e giocattoli, solo per citare alcuni esempi.

Grazie alla possibilità di utilizzo presso negozi fisici ed e-commerce, quindi, i Buoni Acquisto Pluxee diventano uno strumento estremamente flessibile in grado di incrementare realmente il potere di acquisto delle famiglie.

I punti di forza dei Buoni Acquisto Pluxee

Scegliendo i Buoni Acquisto Pluxee è possibile migliorare l’employer branding mettendo a disposizione dei dipendenti soluzioni innovative, flessibili e personalizzate: i collaboratori che li ricevono, infatti, possono utilizzarli non solo per lo shopping e la spesa ma anche per accedere a esperienze concrete, coinvolgenti e di valore nella loro vita quotidiana.

I Buoni Acquisto Pluxee, inoltre, sono disponibili in formato cartaceo e digitale e i dipendenti possono fruirne direttamente da smartphone in qualsiasi momento, vivendo lo shopping in modo comodo, veloce e sicuro. È possibile ordinarli online in modo facile e veloce: scegliendo i buoni digitali, inoltre, i dipendenti potranno utilizzarli dopo sole 48 ore.

Per avere maggiori informazioni sui Buoni Acquisto Pluxee è sufficiente compilare il form online.