Contratto RAI: rinnovo con aumenti medi di 130 euro

La Corte dei Conti approva l’ipotesi di CCNL per il personale statale attivo nell’area Funzioni Lo-cali della PA: entro agosto arriveranno gli arretrati contrattuali.

Contratto Difesa e Sicurezza: braccio di ferro sui nuovi aumenti

Rinnovo contratto per il personale dei comparti Sicurezza e Difesa per il triennio 2022/2024: in salita gli aumenti richiesti dai sindacati.