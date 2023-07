Reddito di Cittadinanza: ultimo pagamento a luglio, ma non per tutti

Ultimo pagamento RdC a luglio 2023 per occupabili, a settembre nuovo sussidio da 350 euro: da gennaio AdI per sole famiglie con minori, disabili e anziani.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC) di luglio 2023 saranno messi in pagamento tra il 16 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui è stata presentata o rinnovata la richiesta di sussidio.

Per quasi tutti gli attuali beneficiari sarà l’ultima ricarica sulla card RdC, in conformità con quanto previsto dal Decreto Lavoro (DL 48/2023), mentre per alcuni nuclei il sussidio sarà erogato fino a dicembre.

Vediamo cosa cambia da agosto e per chi.

Cosa succede al Reddito di Cittadinanza da agosto?

RdC: da settembre cambia tutto 19 Giugno 2023 A partire da agosto, il Reddito di Cittadinanza raggiungerà la sua conclusione e da settembre verrà introdotto un nuovo strumento chiamato Supporto per la formazione e il lavoro.

Questo nuovo strumento sostituirà il sussidio per gli occupabili con ISEE fino a 6.000 euro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro consiste in un assegno personale di 350 euro al mese, per un massimo di 12 mensilità. Tuttavia, per beneficiarne sarà necessario partecipare a programmi di formazione e progetti di pubblica utilità.

Chi continuerà a ricevere il Reddito di Cittadinanza

Da RdC ad Assegno di Inclusione: platea e requisiti a confronto 27 Giugno 2023 Il Reddito di Cittadinanza rimarrà in vigore fino a dicembre 2023 per i nuclei familiari con minori, persone con disabilità o almeno sessant’anni, assieme ad un ISEE fino a 9.360 euro annui.

A partire dal 1° gennaio 2024, per questi stessi nuclei, verrà poi sostituito dall’Assegno di Inclusione (AdI), che sarà erogato tramite la Carta di Inclusione e avrà una durata massima di 18 mensilità, rinnovabili per ulteriori 12 mesi.