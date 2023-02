Bonus con ISEE inferiore a 15000 euro

Guida alle agevolazioni 2023 erogate ai nuclei familiari a basso con reddito, con requisito ISEE da 15mila euro: tutti i bonus in vigore.

Tra i diversi bonus attivi nel 2023, molti sono legati al requisito di reddito certificato dall’ISEE, la maggior parte dei quali a vantaggio di famiglie oppure a copertura di servizi di prima necessità come il pagamento delle bollette. Il parametro ISEE può essere una soglia di accesso a prestazioni, un tetto massimo per la quantificazione di contributi o ancora un criterio di calcolo per l’importo di prestazioni.

=> Calcolo ISEE online

Vediamo nel dettaglio quali bonus si possono richiedere nel 2023 in base all’ISEE, concentrandosi su quelli che prevedono una soglia massima di 15.000 euro.

Bonus Sociale Bollette

Dal 1° gennaio 2023, chi ha un ISEE fino a 15.000 euro (con 4 figli sale a 20.000 euro) può accedere al Bonus Sociale per le Bollette di luce e gas. I beneficiari ottengono uno sconto diretto sulla fattura del servizio di fornitura di energia elettrica presso le loro utenze domestiche. Lo sconto è applicato anche sulle bollette del gas, parametrato alla zona climatica, in base alle tariffe ARERA.

Assegno Unico e bonus figli

L’Assegno Unico figli sussidio non richiede l’ISEE per l’accesso ma sotto i 15.000 euro di ISEE scattano gli importi maggiorati. Sono previste anche specifiche maggiorazioni, molte delle quali valutano anche il parametro reddituale, sempre misurato tramite ISEE. La Manovra 2023 ha previsto anche un aumento del 50% per i nuclei con tre o più figli e per ciascun figlio fino a tre anni se con ISEE entro i 40.000 euro. Restano poi anche il bonus gemelli da 100 euro.

Tra le misure per la famiglia con basso ISEE ci sono anche il Bonus Asilo fino a 3000 euro (in attesa di procedure INPS per il 2023) e il bonus figli disabili per genitori disoccupati o monoreddito.

Superbonus villette

Il Superbonus 90% nel 2023 si applica anche alle villette per nuclei familiari con ISEE da 15.000 euro moltiplicato per il quoziente familiare. Tra le agevolazioni casa, segnaliamo anche il Bonus prima casa giovani under 36 per il mutuo garantito con ISEE fino a 40mila euro.

Altri Bonus 2023 con basso reddito

Sono previste anche altre agevolazioni per chi attesta tramite DSU un reddito basso, come ad esempio l’esenzione dal ticket sanitario regionale o l’accesso al bonus affitto. Ci sono anche poi specifici bonus legati all’ISEE, tra i quali spiccano:

Bonus auto elettriche (contributo statale sull’acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, tramite eco-incentivi prenotabili in concessionaria tramite piattaforma Ecobonus.gov.it)

(contributo statale sull’acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale, tramite eco-incentivi prenotabili in concessionaria tramite piattaforma Ecobonus.gov.it) Carta Risparmio con ISEE fino a 15.000 euro (spesa alimentare e beni di prima necessità presso negozi convenzionati).

con ISEE fino a 15.000 euro (spesa alimentare e beni di prima necessità presso negozi convenzionati). Carta della Cultura per giovani maggiorenni a basso reddito.

per giovani maggiorenni a basso reddito. Bonus Psicologo (parametrato alle fasce ISEE).

(parametrato alle fasce ISEE). Bonus Trasporti (fino a 20mila euro di reddito, senza requisito ISEE).